Arsenal, MU et Villarreal qualifiés pour les demies

Auteur d'un début de match canon, Arsenal a facilement validé son ticket pour le dernier carré sur la pelouse du Slavia Prague (0-4) malgré un résultat à l'aller pas à leur avantage. Dans les autres rencontres, Manchester United a assuré sa qualification en tuant tout suspense sur un but de Cavani en début de rencontre (2-0), et Villarreal a fait le job face au Dinamo Zagreb (2-1). Unai Emery retrouvera les Gunners en demi-finales, tandis que les Red Devils seront opposés à la Roma.

En patron, Manchester United s'est qualifié aux dépens d'une équipe de Grenade impuissante. Lesont éteint toute velléité de révolte desen pliant l'affaire dès le début de la rencontre, sur une remise de la tête de Paul Pogba parfaitement reprise par Edinson Cavani. Derrière, les hommes de Solskjær ont tranquillement assuré la qualification face à des adversaires qui se sont créé trop peu d'occasions (20, 50, 86, 90) pour espérer renverser le scénario d'une élimination prévisible. L'outsider concèdera même un deuxième but en toute fin de rencontre du malheureux Vallejo, qui a propulsé de la tête le ballon dans ses propres filets. Vainqueur de la Ligue Europa en 2017, MU est toujours en course pour remporter la deuxième C3 de son histoire.Sept minutes, c'est le temps qui aura suffi à Arsenal pour faire exploser le Slavia et marquer à trois reprises. Quelques instants après un premier but d'Emile Smith-Rowe refusé pour un hors-jeu (14), lessont vite repartis à l'attaque. Et ce même Smith-Rowe a effectué un numéro de soliste dans la surface de réparation, avant de servir Pépé qui a conclu avec sang-froid. Moins de deux minutes plus tard, Bukayo Saka a obtenu un penalty sur une intervention non maîtrisée de Hromada. Transformé par le capitaine, Alexandre Lacazette. Les hommes d'Arteta ont ensuite achevé cette première demi-heure de folie avec un troisième but de sa pépite Saka d'une frappe à vingt mètres des buts tchèques scotchant Kolář, le gardien du Slavia. K.O. debout, le leader du championnat de Tchéquie - qui n'a pas cadré la moindre frappe, durant cette rencontre - ne reviendra jamais et encaissera un dernier but plein de lucidité d'un Lacazettequi confirme sa très grande forme du moment. Arsenal accède aux demi-finales de la C3 pour la troisième fois en quatre ans, et peut encore sauver sa saison.Unai Emery et la Ligue Europa, c'est une magnifique histoire d'amour qui dure depuis sept ans. Vainqueur 0-1 à l'aller, le Sous-Marin jaune a de nouveau pris le dessus sur le Dinamo Zagreb. Après avoir touché le poteau sur une reprise à bout portant de Samuel Chukwueze (25), ce dernier a offert le premier but de la rencontre à Paco Alcácer dix minutes plus tard après vérification de la VAR. Sur leur lancée, les Espagnols ont doublé la mise juste avant la pause sur un pion de Gerard Moreno, bien placé pour reprendre avec justesse un centre repoussé par la défense croate. Malgré un joli sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps caractérisé par un superbe but de ce diable d'Oršić , par des arrêts fantastiques de Livaković (65, 80) et par un brin de réussite sur une nouvelle frappe de Chukwueze sur le montant (76), le Dinamo ne parviendra pas à rééditer l'exploit du tour précédent contre Tottenham . Triple vainqueur de la compétition avec Séville entre 2013 et 2016 et finaliste avec Arsenal en 2018, Emery retrouvera justement lesau prochain tour pour tenter de disputer une cinquième finale de C3.