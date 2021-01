307€ à gagner avec l'Atlético Madrid & la Juventus !

Comme lors de 3 de nos 4 derniers combinés, on essaie de vous faire doubler votre mise ce week-end. Et pour parier sur ces matchs de dimanche, on vous propose de profiter d'un bonus de 100€ qui vous sera offert peu importe que le combiné soit gagnant ou perdant

Atlético Madrid - Valence :

Juventus - Bologne :

Si vous misez par exemple sur les victoires de l'Atlético et de la Juventus dans un pari combiné, la cote atteindra :

Leader de la Liga avec 7 points d'avance sur le Real qui a joué un match de plus, l'Atlético va faire de ce titre national, qui lui échappe depuis 2014 son grand objectif de la saison. Encore vainqueurs d'Eibar jeudi au Pays Basque (1-2), lesont gagné 13 de leurs 14 derniers matchs de championnat, dont le match aller disputé à Valence fin novembre (0-1). Décimée par la vente de ses meilleurs joueurs l'été dernier afin de combler des problèmes financiers, cette équipe de Valence se bat pour le maintien (14avec 3 points d'avance sur la zone rouge). Les Valenciens perdent moins mais les résultats ne sont pas non plus très fous à l'image de ce nul concédé jeudi à domicile face au relégable Osasuna (1-1). L'Atlético vient de battre une solide équipe de Séville pour son dernier match dans son Wanda Metropolitano (2-0) et devrait pouvoir en faire de même face à Valence.Vainqueur de la SuperCoupe d'Italie en milieu de semaine (2-0) aux dépens du Napoli qui l'avait battu l'an passé en finale de la coupe nationale, la Vieille Dame a confirmé qu'elle n'était pas morte. Défait par l'Inter à San Siro lors de la dernière journée de Serie A après 3 victoires face à Sassuolo, l'Udinese et le leader milanais, la Juve doit absolument s'imposer ce week-end pour ne pas se laisser distancer dans la course au titre. Lesreçoivent une équipe de Bologne qui est 12et particulièrement en difficultés à l'extérieur. Les hommes de Sinisa Mihajlovic affichent en effet un bilan d'1 victoire, 3 nuls et 5 défaites en déplacement, et ils n'ont pas su prendre de points cette saison à l'extérieur face à des top équipes.