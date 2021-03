294€ à gagner avec PSG & Metz - Angers + 250€ offerts !

Comme lors de 2 de nos 3 derniers combinés, on essaie de vous aider à doubler votre mise avec un combiné. Direction la Ligue 1 en ce milieu de semaine, avec 250€ offerts pour s'inscrire sur un nouveau site

Nouveau : 250€ offerts chez Barriere Bet

Bordeaux - PSG :

Metz - Angers :

Si vous misez sur les paris "Victoire PSG" et "Victoire Metz ou Match nul" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€ (250€ au total)

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis son lancement récent,vous offre- un 1pari remboursé de 150€.- 100€ de Cashback à récupérer sur vos paris suivants.Si vous cherchez un nouveau site pour récupérer un gros bonus et miser sur le retour de la C1, c'est clairement le moment de découvrir Barriere Bet.Bien aidé par les deux nuls respectifs de Lille et Lyon ce week-end, le PSG s'est idéalement replacé dans la course au titre avec sa grosse victoire obtenue à Dijon samedi (4-0). Toujours 2, le club parisien doit continuer à enchaîner les succès s'il veut garder son précieux. Ce mercredi, Paris se déplace chez une équipe de Bordeaux qui semble malade à la fois sur et en dehors du terrain. Alors que les Girondins semblaient être repartis du bon pied début 2021, ils n'ont pris qu'1 seul point sur les 6 dernières journées et c'était à domicile face à un OM réduit à 9 contre 11. Egalement éliminé de Coupe de France (par Toulouse au Matmut), Bordeaux a lâché les 3 points face à Metz samedi (défaite 2-1 alors qu'ils ont longtemps mené au score). Minés par des problèmes relationnels entre joueurs (Koscielny et Ben Arfa ne seraient, par exemple, pas les meilleurs amis du monde), les Bordelais ne semblent pas assez costauds avant d'affronter le PSG.Metz vient donc de s'imposer à Bordeaux, enchaînant une deuxième victoire consécutive sur le score de 2-1 après celle obtenue le week-end précédent à Nice. 5de Ligue 1, l'équipe entraînée par Frédéric Antonetti est clairement la belle surprise de la saison. Bien en place tactiquement, le club lorrain peut rêver d'une qualification européenne. Pour cela, les Messins devront continuer à prendre des points face à une équipe d'Angers qui suit sonhabituel : une grosse 1ere partie de saison et une fin d'exercice souvent décevante avec une place dans le ventre mou du classement. Angers n'a en effet remporté qu'1 seul de ses 9 derniers matchs, et c'était face à un en Nîmes en perdition. A domicile, Metz devrait être capable de tenir au moins le match nul face aux hommes de Stéphane Moulin1,92 chez, NOUVEAU site de paris sportifs qui vous offre- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce combiné pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.