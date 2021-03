292€ à gagner avec Manchester City & Real - Atalanta !

Comme sur 2 de nos 3 derniers combinés, on essaie de vous faire doubler votre mise, cette fois sur les deux matchs de Ligue des Champions de mardi

Manchester City - Borussia Mönchengladbach :

Real Madrid - Atalanta Bergame :

Si vous misez par exemple sur la victoire de Manchester City et "Les 2 équipes marquent Real - Gladbach" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Quelque chose s'est cassé du côté de Gladbach. Si surprenant en C1 lors de la phase de poules pour leur première participation à la Ligue des Champions (les Allemands avaient disputé la Coupe des clubs champions), les coéquipiers d'Alassane Pléa viennent de perdre leurs 6 dernières rencontres toutes compétitions confondues, dont le match aller (0-2). Une période qui correspond à l'annonce du départ de Marco Rose en fin de saison pour Dortmund. Eliminé de Coupe d'Allemagne et de la course au top 4 en Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach devrait une nouvelle fois s'incliner à Budapest face à un Manchester City à qui quasiment tout réussit cette saison.Vainqueur à l'aller à Bergame (0-1), le Real avait su profiter de l'expulsion rapide de Freuler pour battre une Atalanta qui avait alors surtout tenté de limiter les dégâts. Vainqueur de La Spal en championnat vendredi (3-1), le club bergamasque va devoir davantage prendre de risques. Deuxième meilleure attaque de Serie A avec tout de même 63 buts marqués en 27 rencontres (soit + de 3 par match), l'Atalanta de Gasperini peut clairement faire trembler une défense du Real qui a encaissé un but face à Elche ce week-end (victoire 2-1) et qui ne sera pas protégée par son habituelle sentinelle Casemiro, suspendu. En revanche avec le retour d'un Benzema en feu (qui était absent à l'aller), le club madrilène aura davantage de poids devant pour tenter de conserver son avantage. Ce match, où tout reste à faire, devrait être ouvert et nous offrir des buts des deux côtés.