24 heures chrono de foot district

Depuis 2019, Moncé-en-Belin accueille les 24 heures du foot, un tournoi de sixte en mode marathon. Plus de mille personnes étaient sur site lors de la troisième édition en juillet. Une compétition pour amateurs mais pas pour petits joueurs, certains ayant bien du mal à passer la nuit. Plongée dans un événement qui grandit d'année en année et qui conjugue plaisir de jouer et convivialité.

Joyeux Hunger Games

La chenille, la tonnelle et l'andouillette

Par Quentin Ballue

Photos : 24 heures foot / Lakhdar Hadjeri / FC Maurecourt

La Sarthe avait déjà ses 24 Heures pour l'auto, la moto, le VTT, le basket, le roller et même la bille. En 2019, le foot a rejoint la liste grâce à une bande de potes de l’ES Moncé-en-Belin. Lancée autour d’un barbecue par une dizaine de bonshommes, l’idée a mûri puis s’est concrétisée avec la création de l’association des Joueurs de l’Entente Sportive Moncéenne, organisatrice de l'évènement. 250 joueurs étaient présents dès 2019 pour la première édition, puis 510 en 2020, et enfin 800 en 2021. «» , précise le président de l’asso, Cyprien Gendron.Deux jours durant, le complexe sportif Michel-Geoffroy de Moncé-en-Belin se transforme en un camping de festival. Plantées sur une zone d'herbe située juste à côté des trois terrains utilisés, les tentes, dont certaines à tonnelles, se retrouvent à essuyer par-ci par-là les frappes ratées, quand celles-ci ne finissent pas dans les haies des voisins. Une joyeuse communion sous le signe du ballon rond. À partir du samedi midi, sept joueurs s’affrontent sur un demi-terrain pendant dix minutes. Une phase de poules puis des play-offs, beaucoup de matchs mais peu de sommeil. «, glisse Cyprien.» Et certains passent plus vite que d'autres par la case vestiaires. «» Car oui, parmi les participants, des gros dormeurs oublient parfois de se réveiller pour disputer un match, quand d'autres font la fête jusqu'à ce qu'ils tombent un à un comme des mouches.Vainqueur des deux dernières éditions, l’US Mansigné a un plan de bataille bien défini pour l'occasion. «, explique Julien Pirottin, entraîneur-gardien de l’USM."Habille toi, on joue dans cinq minutes".» Le club sarthois a quand même dû serrer les dents pour passer la nuit cet été. «» , se marre le capitaine Charly Coudroux. «» , embraye Julien. Et Mathieu Cottereau, défenseur de l’US Bouloire, de résumer les choses : «Après une grosse vingtaine de matchs, des 0-0 à rendre fier l’Atlético et quelques victoires aux penos, les Mansignéens ont conservé leur titre en s’imposant aux tirs au but contre La Suze, le titre féminin revenant par ailleurs à l’équipe des Pieds Carrés. L’USM affiche donc une insolente réussite de 100% avec deux succès en deux participations. Mais l’essentiel est ailleurs. «, confie Charly.» Présentes dans la compétition pour la première édition, les femmes ont elles aussi mis la main à la pâte. «, se remémore Charly.» Une queue leu leu endiablée à huit heures du mat', de quoi donner la banane au speaker de l'événement., sourit Julien.» Et quand on parle de convivialité, la buvette est une épaule sur laquelle on peut allègrement se reposer. La suggestion, non pas du chef, mais du capitaine : «» Autant en profiter puisque le dimanche après-midi, les artistes sont déjà tous tombés dans les bras de Morphée, éreintés. «» , se félicite Cyprien, bien heureux d’éviter une nouvelle coupure après celle de l'an passé. 56 équipes – 43 masculines et 13 féminines – étaient au rendez-vous en 2021. Elles seront 60 les 16 et 17 juillet prochains. Et cette fois, pas de mariage pour venir perturber les troupes. «» , lance Charly, tout en avertissant les néophytes dans un éclat de rire : «» Maintenant que le cadre est posé, puisse le sort vous être favorable.