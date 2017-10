Toulouse déroule, Nantes passe son Tours

La performance du soir ? Nantes qui explose complètement à Tours, lanterne rouge de Ligue 2 (3-1). Sinon, peu de grosses surprises : Toulouse bat Clermont, Amiens va se qualifier à Troyes, Strasbourg élimine Saint-Étienne, Metz fait le minimum et Rennes se rassure à Dijon.

Cette saison, Saint-Étienne devait bien jouer et obtenir des résultats. Ce soir, il ne fait ni l'un, ni l'autre. La faute à leurs imprécisions, mais aussi à des Strasbourgeois dont le public est décidément phénoménal. Les tribunes s'embrasent donc à la demi-heure de jeu, quand Bahoken trouve la faille face à Ruffier. Lequel est, une nouvelle fois, le meilleur des siens et évite à sade sombrer. Pas anodin : sur coup-franc, Hernani remet les deux camps à égalité. Direction la séance de tirs au but. Durant laquelle Oukidja se détend à merveille pendant que Koné réussit la dernière tentative., les Verts., parce que García ressemble quand même dangereusement à un sacré feu de paille.» Voilà ce qu'a sûrement répété toute la journée le meilleur ami de chaque parieur. Normal : le FCNA, troisième de Ligue 1 et hyper solide sous la direction d'un ancien champion d' Angleterre , devait broyer Tours , lanterne rouge de deuxième division avec aucune victoire en championnat cette saison. Bah oui mais non. Après six minutes de jeu, les Canaris sont déjà menés de deux buts, inscrits par Miguel et Mancini (qui n'a rien à voir avec l'ancien, hormis sa qualité de frappe sur l'action décisive). Puis carrément de trois, puisque la tête de Bouazza trouve aussi le chemin des filets. Et comme les équipes de Claudio Ranieri savent bien mieux défendre qu'attaquer (deuxième meilleur arrière-garde de l'élite), l'issue finale de la rencontre ne bougera pas. Malgré un petit péno de Lima pour sauver l'honneur. À noter le carton rouge de Walongwa. Quand ça veut pas..., parce qu'elle est là, la magie de la coupe...Ceux qui avaient l'habitude de passer leur samedi après-midi devant PES il y a plusieurs années ont dû connaitre une petit moment de nostalgie. Car lede Sammaritano - une frappe directe sur un centre en retrait - leur a forcément rappelé quelque chose. Sinon, soulignons que Rennes n'est absolument pas guéri. L'égalisation de Khazri ne suffit pas pour convaincre du contraire. Le but libérateur d'Hunou non plus. Mais il permet au moins à Gourcuff de garder son emploi., parce que la PS3 ne veut plus démarrer.Certains l'ont peut-être complètement oublié, mais Sunu est un joueur qui court vite. Très vite. La preuve au quart d'heure de jeu, quand ses jambes s'activent pour aller toucher le ballon balancé en profondeur à son attention. Résultat : le petit toucher de balle se transforme en passe décisive pour Ciss, qui n'a plus qu'à pousser au fond. 1-0, et bientôt 2-0 après un pion de Guillaume, facile buteur dans la surface devant des Nancéens bien faiblards. Le Sco est déjà en huitièmes. Qui en doute ? Personne, hormis les Lorrains. Ces derniers se permettent ainsi de planter deux buts en deux minutes au milieu de la seconde période. Comme ça. Il faut dire que les Angevins aiment bien le. Ils patientent donc jusqu'au temps additionnel pour écarter Nancy . Beaux joueurs., comme le nombre de titularisations de Sunu depuis le début de la saison dernière avec Angers » Voilà ce qu'a sûrement répété toute la journée le meilleur ami de chaque parieur. Normal : le TFC , qui reste sur trois matchs sans défaite en Ligue 1, devait tranquillement battre Clermont , sixième de deuxième division. Surtout que les Violets ont déjà frappé deux fois avant la 26minute par Moubandje et Sanogo (merci Toivonen, au passage). Bah oui, mais attention. Clermont n'est pas venu à Geoffroy-Guichard en victime expiatoire et refait son retard en... deux minutes. Doré brille notamment avec un controle-rateau orienté qui lui dessine le chemin des buts. Finalement, la triplette Jean-Gradel-Toivonen termine le boulot pour faire respecter la logique des bookmakers., comme le nombre d'euros qu'a remporté un pronostiqueur s'il a misé dix sur la victoire de Toulouse.Il est des matchs qui peuvent faire du bien à un groupe. Ce Metz Red Star , pour le premier nommé, en fait partie. Encore faut-il le remporter. Après avoir longtemps contemplé un tableau d'affichage vierge, les supporters messins peuvent crier à la 65e minute lorsqu'ils observent Dossevi la coller au fond et donner la victoire à son équipe. Derniers de Ligue 1, les Grenats souffrent mais soufflent. Philippe Hinschberger , elle est pour toi, celle-là., comme le nombre de victoires de Metz toutes compétitions confondues cette saison.Duel de promus au Stade de l'Aube. Là-bas, c'est Konaté qui se distingue en premier lieu, avec une magnifique frappe du gauche qui transperce Gurtner. Le petit plus qui permet de faire la différence fatale entre deux équipes qui se ressemblent, et dont le niveau est à peu près égal ? Non. Troyes revient en effet dans le match par Bellugou, dont le but est un peu moins esthétique que celui de Konaté. Insuffisant pour faire plier les visiteurs, qui repassent devant à dix minutes du terme grâce à Ielsh. C'est tout pour cette fois., parce que ce n'était pas ennuyant. Tout simplement.