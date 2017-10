On a vu Anderlecht-PSG dans le bar marseillais de Bruxelles

Dans les Marolles, quartier populaire au cœur de la capitale belge, un petit bar provençal accueille les Français en mal du pays. Mais aussi les Belges et tous ceux qui veulent trinquer avec un pastis ou une bière spéciale. Le coin parfait pour parler foot et se taper des barres. On l'a testé pour mater Anderlecht-PSG.

Marseille-Bruxelles, la même

« Si ce n'est pas 0-6, c'est déjà une victoire »

« Neymar, ta mère a fait des gaufres »

« Détestés comme le PSG »

Par Jacques Besnard, à Bruxelles

» À une heure du coup d'envoi du match entre Anderlecht et le Paris Saint-Germain, Yoan et Pierre, deux Frères Taloche anderlechtois, annoncent d'emblée la couleur devant une grande bière : le mauve. Yoan, qui a vibré avec son beau-père grâce aux exploits de Mister Georges et de Rai, temporise. «» , demande-t-il quand même taquin.Dans le bar marseillais de Bruxelles, ce mercredi soir, il n'y a évidemment pas grand monde pour supporter le club de la Ville Lumière. «» , s'agace un peu Simon , Anderlechtois jusqu'au bout des ongles. «» Luis, dix piges, Belge d'origine française, les yeux rivés sur son smartphone, ose pourtant affirmer son soutien sans faille pour le club parisien avant de se faire gentiment rabrouer par le patron de l'établissement. «» , peste Cédric en se marrant.Ça fait huit ans que ce Marseillais a créé ce bar dans le cœur des Marolles, quartier populaire désormais gentrifié et connu pour son marché aux puces, ses antiquaires et pour les conneries de Quick et Flupke. Une grande fresque est d'ailleurs située à deux pas pour en témoigner. Cette atmosphère cosmopolite et sans prise de tête lui rappelle la cité phocéenne. «Valentin, grand blond avec ses trois maillots mauves sur le dos et qui a parié 50 balles sur une défaite du PSG, confirme ses dires. «"bruin"Entre les écharpes marseillaises, le portrait de Raymond Goethals, la Une dedu 13 juillet 1998 avec Zizou ( «» ), la carte des quatre-vingts pastis et le maillot du XV de France, les murs du bar ont quand même un bon côté franchouillard. De quoi combattre le mal du pays malgré la pluie. «» , assure-t-il en tirant sur sa clope alors que le PSG vient déjà de marquer par Mbappé. Pas de quoi décourager Julien, belge et fan des, qui préfère en rire. «Après l'ouverture du score, les Anderlechtois font pourtant mieux que se défendre. Henri Onyekuru s'échappe sur son côté gauche, mais perd son duel face à Alphonse Areola . De quoi chauffer Valentin qui tente de s'improviser capo. Il décide dans un élan fou de lancer un chant en inventant des paroles. Mauvaise idée... «» , chambre Pierre, alias Pitou, mauvais sosie de Benoît Poelvoorde.L'assemblée se met en revanche d'accord pour chambrer la bande à Unai à coups de classiques ( «» ), mais aussi de chants plus originaux ( «» ). Quelques minutes plus tard, Łukasz Teodorczyk n'arrive pas à croiser sa tête. Paris est quelque peu dominé, et tant les supporters bruxellois que les expatriés français ont bien du mal à ne pas s'enflammer. «» , déconne Yoan en référence à l'exploit des Mauves contre Manchester United Ce dernier vit dans le passé, mais a une certaine faculté à prédire l'avenir. «» , prophétise-t-il. Quinze secondes plus tard Cavani double la mise. Véridique... «» , gueule, amusé, son acolyte avant de dégainer. «» , alors que Neymar vient de prendre un taquet.Sur la table près de la télé, au milieu des pastis, Alexis et Sam, qui bossent tout les deux dans le textile, s'énervent à chaque contestation parisienne. Pas si étonnant, le premier est de Marseille , l'autre de Lille , et donc tout près de la Belgique . «» , assure Sam qui n'aura donc pas de sitôt sa carte au Vélodrome. Neymar va tripler la mise, Di María enfoncer le clou, Onyekuru louper l'immanquable, les Bruxellois perdre quasiment toute chance de qualification, mais dans le bar, les locaux ne vont pas s'arrêter de chanter. Leur tube : l'hymne du Grand Jojo . Leur marque de fabrique : l'humour encore et toujours comme lorsque les stats quasi identiques s'affichent sur l'écran. «Histoire de digérer la correction infligée par Paris et avant de sonner la fin des hostilités, certains supporters commandent une dernière bière. «» , siffle le dernier pilier avant de lâcher le comptoir.