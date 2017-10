Le Mali éliminé, la Côte d'Ivoire tient sa finale

96

Mali (4-5-1) : D.Diarra - H.Traoré, Wague, Fofana, Koné - A.Traoré, S.Diarra, Samassekou, Bissouma, Doumbia - Niane. Entraîneur : Mohamed Magassouba.

Côte d'Ivoire (4-2-3-1) : Gbohouo - Aurier, Bailly, Kanon, N'Clomande - Die, Kessie - Assale, Gbamin, Cornet - Kodjia. Entraîneur : Marc Wilmots.

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Mali ne verra pas la Russie Mal en point au classement, le Mali se devait de remporter sa rencontre face à la Côte d’Ivoire pour rêver encore d’une improbable qualification. Raté.Privés de leur sélectionneur Alain Giresse démissionnaire le mois dernier , les Aigles ont pourtant tout donné face à la Côte d’Ivoire. Dominateurs, les Maliens ont multiplié les occasions, bien aidés par les erreurs défensives adverses, mais la pelouse en sable, la transversale ou encore les gants de Sylvain Gbohouo se sont relayés pour les empêcher d’ouvrir le score. Mais, que le peuple malien se rassure, à l’image du Lillois Yves Bissouma , la jeunesse malienne (22,4 ans de moyenne d’âge dans le onze proposé par Mohamed Magassouba) a du talent et du caractère et devrait avoir sa carte à jouer pour la Coupe du monde 2022.Pour la Côte d’Ivoire, en revanche, la Coupe du monde en Russie est à portée de main puisqu'il leur suffira de battre le Maroc lors du dernier match de qualification. Mais pour cela, il va falloir que les hommes de Marc Wilmots montrent un tout autre visage que celui proposé ce vendredi soir à Bamako. Incapables d’approcher les cages adverses et de proposer du jeu, les Éléphants se sont fait très peur et ont dû attendre les dernières minutes et l’entrée en jeu de Salomon Kalou pour mettre en danger Djigui Diarra Rendez-vous le 6 novembre pour ce Côte d’Ivoire- Maroc qui promet.