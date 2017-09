Georges Carnus : « Si je jouais aujourd'hui, je ferais comme eux »

Il y a 46 ans, en 1971, Georges Carnus et Bernard Bosquier défrayaient la chronique en passant de Saint-Étienne à Marseille. Pour la première fois, des footballeurs étaient traités de mercenaires et on débattait de l'argent dans le football. Alors que se termine le mercato le plus fou de l'histoire, l'ancien gardien des Verts revient sur cette époque et défend les joueurs actuels.

Propos recueillis par Alexandre Doskov

Oui, oui. Je suis comme tout le monde, j'ai vu les transferts du Paris Saint-Germain qui sont impressionnants et je pense que c'est bien pour le football français.Je ne sais pas qui avait parlé, mais ça s'est su, quoi. EtRocher, le président de Saint-Étienne, ne voulait pas que l'on parte, il voulait nous garder.Non, non. À l'époque, on n'avait pas trop le droit à la parole. Et puis ça avait fait tellement de bruit...Non, pas du tout. De toute façon, la différence entre les prix de notre époque et ceux de maintenant, c'est le jour et la nuit. C'était tout à fait différent. Nous, il y avait quatre ou cinq journalistes autour de nous. Maintenant, il y en a quatre cents ! On ne peut pas comparer.Oui, il restait quatre ou cinq journées. Et c'était inédit pour un joueur de faire ça, mais il faut un début à tout.Avec Bosquier, on a été les deux premiers ! On est tombés au moment où il fallait. Avant ça, on était transférés sans nous demander notre avis. On nous disait : «» Et si on ne plaisait pas, on nous gardait ou on nous jetait ailleurs.Oui, bien sûr, c'était malsain ! Nous, on s'est retrouvés là et on a profité d'une situation, voilà. Et puis je vous le répète, cette situation est incomparable avec ce qu'il se passe actuellement. À l'époque, ça a choqué parce que c'était un début. Les gens pensaient que ça ne pourrait jamais arriver dans le football.La réaction de monsieur Rocher était par rapport à celle de Marcel Leclerc, qui était le président de l'OM. Leclerc, il se disait juste qu'il avait besoin d'un gardien et d'un défenseur central, donc il a pensé à Bosquier et moi.Oui, voilà. Je prends un but bidon à la fin, il nous restait quatre matchs à jouer, et Rocher a dit : «» S'il nous avait gardés tous les deux pour les quatre derniers matchs, on aurait été champions.Non, de toute façon, des matchs, on en fait des bons et des moins bons. Des bons matchs, j'en ai fait, et des mauvais matchs, j'en ai fait aussi. Et le public, comme il savait qu'on partait, il a commencé à siffler. Et à la fin du match, pour aller à ma voiture, les gens m'attendaient. Ils pensaient qu'on avait fait exprès de faire un mauvais match. L'année d'après, quand on jouait à Marseille et qu'on venait jouer à Saint-Étienne, on était aussi sifflés tous les deux, pendant tout le match.Ah, il était en colère... Le journaliste travaillait pour le journal de Leclerc, qui s'appelait..., c'est ça ? Oui, voilà,. On discutait juste, il me posait quelques questions. Je n'avais jamais vu ça. On n'était pas habitués à ça, on était surpris.Bien sûr ! Au départ, ils ne savaient pas trop quoi dire, ils avaient peur de prendre parti.Je suis né à Gignac-la-Nerthe et j'habite à Marignane. Mon rêve de toujours, c'était de jouer à l'OM. Et l'occasion s'est présentée quand j'étais libre, donc je suis allé à Marseille, voilà, c'est tout. Le transfert s'est fait tout seul. Rocher n'a pas accepté les conditions qu'on avait proposées pour re-signer, et Leclerc les acceptait. Voilà la différence. Si Rocher avait accepté, j'aurais signé à Saint-Étienne et c'était fini. Je n'aurais jamais joué à Marseille.C'est le jour et la nuit. Mais attention, je vais vous dire une chose : si je jouais aujourd'hui, je ferais comme eux, hein. Je ferais la même chose.Non, j'ai vécu dans ce milieu, je ne suis pas surpris. Si les prix que demandent les joueurs sont acceptés par les dirigeants, c'est normal. Et en plus, maintenant, ils ont tous des agents. Nous, on n'en avait pas. Si, à l'époque, on avait eu des agents qui travaillent comme maintenant... Pfff... On ne peut pas dire que les joueurs ont tort de profiter de la situation.