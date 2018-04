Revivez Saint-Etienne - Paris S-G (1 - 1)

Saint-Étienne avait tout fait. TOUT. Le jeu, les occasions, les arrêts.



Il manquait juste ce second but, qui aurait dû venir plus tôt, et Paris recolle dans les dernières secondes grâce au premier but contre son camp de la carrière de Debuchy. Je vous laisse là-dessus les bébés, mais allez festoyer assurés de deux choses :



1) on a vu un super match de foot.

2) Oussama Tanane < Ici c'est Paname