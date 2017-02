Bertrand Traoré : « Bien sûr qu’on pense au titre... »

Mercredi soir, le Burkina Faso va affronter l’Égypte et son froid réalisme, en demi-finales de la CAN. Les Étalons, qui rêvent d’une deuxième finale après celle de 2013, se reposent sur un collectif solide et quelques individualités. Dont Bertrand Traoré (1 but), le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam, un des Burkinabés les plus en vue lors de cette CAN, et qui attend les Pharaons de pied ferme.

Propos recueillis par Alexis Billebault

C’est l’Égypte... En Afrique, cette équipe représente quelque chose, avec tous ses titres... On sait ce qu’elle vaut. Elle est solide, très difficile à prendre en défaut, et il y a de très bons joueurs, comme Mohamed Salah . On la respecte, mais nous avons l’habitude de nous occuper d’abord de notre jeu et de ne pas trop nous prendre la tête avec celui de nos adversaires.Oui. Il est très exigeant, très fort tactiquement, mais il veut d’abord qu’on joue sur nos forces. C’est bien qu’il soit revenu à la tête de la sélection. En un an, il a fait un boulot énorme : on a réussi à se qualifier pour la CAN 2017, on est en demi-finales, et le Burkina Faso peut aller en Coupe du monde dans un an. Le coach connaît bien le pays, les joueurs. Il communique beaucoup, il sait nous mettre en confiance.Non, car depuis plusieurs années, il y a une constance dans nos résultats. C’est notre cinquième phase finale de suite. En 2013, nous avons même atteint la finale. Il y a une ossature avec des joueurs qui sont là depuis un certain temps : Kaboré, Koné, Bancé, Alain Traoré, Nakoulma, Pitroipa... Moi, ça fait presque six ans que je suis international. Nous avons de vrais leaders, et des joueurs plus jeunes qui arrivent. Et le mélange fonctionne bien. On a un groupe solide, solidaire et stable. Ceux qui ne jouent pas ou peu ne font pas la gueule à l’entraînement ou sur le banc de touche. Notre force, c’est le collectif.Peut-être le premier, contre le Cameroun. En première mi-temps, nous ne sommes pas vraiment au top. Le Cameroun mène, et après la pause, nous sommes revenus sur le terrain avec une autre attitude. Nous étions boostés, plus entreprenants, ce qui nous a permis d’égaliser. Je pense que nos trois matchs du premier tour ont été bien négociés. Face au Gabon, c’était pas mal aussi. Et pour le match de la qualification, contre la Guinée-Bissau, nous ne sommes pas tombés dans le piège, alors que nous étions les favoris. On a respecté notre adversaire.C’est vrai, mais nous avons géré notre match avec beaucoup de rigueur. Les Tunisiens ont eu un peu plus le ballon que nous, ils ont eu de bonnes occasions. Mais nous avons bien défendu. Là encore, notre esprit de groupe a été essentiel. Et nous avons su profiter de nos temps forts. La différence, nous l’avons faite dans les dix dernières minutes. Nous étions sans doute plus frais.Bien sûr qu’on y pense. On sait qu’il est accessible. Il ne reste que deux matchs... Quand tu arrives en demi-finales, tu sais que tu peux devenir champion d’Afrique. Les autres équipes sont comme nous. On va tout donner contre l’Égypte, comme nous le faisons à chaque fois que nous sommes sur le terrain. On sait qu'au Burkina Faso, les gens sont descendus dans la rue après notre qualification contre la Tunisie. Il y a un engouement énorme autour de nous. Cela nous booste encore un peu plus. Moi, je me sens bien, j’ai envie d’aller au bout.Sans doute. Je joue, je marque quelques buts, j’évolue dans un super club, dans un championnat offensif. Vraiment, ce prêt à l’Ajax, c’est le top. La suite ? Chelsea, c’est mon club. Je sais qu’il y a beaucoup de concurrence, mais j’espère y revenir en fin de saison pour m’y imposer. Cette CAN, ce prêt à l’Ajax me rendent meilleur...