Un match interrompu en Irlande à cause d'un feu d'artifice

The game between Shamrock Rovers and Waterford was temporarily delayed as fireworks detonated above the pitch. pic.twitter.com/OyXj0blaNF — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) November 5, 2021

Il n'y a pas qu'en France que la situation dégénère en tribune.Lors de la rencontre opposant Waterford aux Shamrock Rovers, en D1 Irlandaise, l'arbitre de la partie a décidé d'interrompre le jeu pendant huit minutes à cause ... d'un feu d'artifice. A la 15minute, alors que les visiteurs étaient menés 1-0, des fans des Rovers ont lancé des feux d'artifice en direction du terrain. Anthony Wordsworth, joueur de Waterford, a été touché par l'un d'eux et s'est écroulé sur la pelouse. Un de ses coéquipiers lui est rapidement venu en aide, alors qu'il a fallu l'intervention de la police locale pour calmer la foule.rapporte qu'aucun blessé grave n'est à déplorer, alors que la police a procédé à l'arrestation de deux hommes, âgés de 18 et 23 ans. Les deux individus ont été relâchés mais une enquête a été ouverte. Les Shamrock Rovers ontles agissements des supporters dans un communiqué et le clubÇa n'a pas empêché les Rovers de l'emporter 3-1.