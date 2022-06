Top Chef saison 13 : les notes de l'épisode 16

SOFOOT.com // TV // Top Chef // Épisode 16

Nous faire tenir deux heures avec peu de candidats restants, c’est l’équation habituelle de ce type d’épisodes pré-finale dans Top Chef, et tout a été fait pour la résoudre à coups de loooongs flash-backs digne de Naruto, des séquences de remplissage interminables et un jury exceptionnel. En heures utiles, on a l’impression de débriefer vingt minutes d’émission. Si vous n’avez pas eu le courage de monter dans le wagon, voici les notes et le résumé.