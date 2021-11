Top 10 : ils sont redescendus sur Terre

Thomas Pesquet est revenu sur Terre ce mardi après six mois passées dans la station spatiale internationale. D'autres avant lui sont retombés sur le plancher des vaches après avoir tutoyé, voire décroché, les étoiles.

La frappe de Sissoko vient d'arriver dans les mains de Thomas Pesquet pic.twitter.com/SANsJ7jRgh — L'interiste (@L_interiste_) June 28, 2021

Par Léo Tourbe, de la NASA

Une petite mélodie, Marcel Desailly, Zinédine Zidane et David Trezeguet qui slamentde Rudyard Kipling, puis deux étoiles dorées qui apparaissent à l’écran... Nul doute, la pub d’Adidas avant le Mondial 2002 est bien la définition du karma. Alors qu’ils se voyaient déjà remporter une seconde Coupe du monde consécutive, les Bleus sont lamentablement éliminés lors de la phase de groupes. Un retour sur Terre sans parachute.Magnifique vainqueur de la Premier League avec Leicester en 2016, le technicien italien est rapidement revenu parmi les mortels malgré son statut de demi-dieu chez les. Lourdé moins d’un an après son sacre, il passera directement de la stratosphère aux enfers en reprenant le FC Nantes de Waldemar Kita à l’été 2017. Oui, le diable peut aussi avoir un visage orangé.Un Mondial au Qatar, et puis quoi encore ? Il y a des choses dans la vie qui sont méritées, comme le fait d’être trahi par le petit soldat chauve de l’UEFA qui n’hésitera pas à témoigner contre son maître devant la justice après avoir lancé cette mission spéciale, sur une planète de sable qui ressemble furieusement à Tatooine.Le 13 février 2013, Cristiano Ronaldo devenait le premier Portugais à s’aventurer dans l’espace. Après un décollage mouvementé depuis la surface de réparation de Manchester United, à Santiago-Bernabéu, il atteignait une altitude de 2,93 mètres. Soit 49 cm plus haut que la barre transversale de David De Gea. En 2019, il a retenté l’expérience en décollant d’Italie mais avec un bond à 2,56 mètres, c’est comme s’il s’était cantonné à la troposphère.Après une carrière professionnelle de treize ans, le Messin décidait de raccrocher en 2015 et d’enfiler des bottes. Certains se reconvertissent en entraîneur ou en consultant, Renouard, lui, s’était dirigé vers l’agriculture, et l’élevage laitier, à Bouillonville. Fin octobre, il a été recruté par Stéphane Plaza en tant qu’agent commercial à Metz. Retour à la vie normale.Parfois on pense atteindre les étoiles mais l'on est rattrapé par son arrogance. Kurzawa peut en témoigner. En 2014, alors qu'il pense qualifier l'équipe de France Espoirs pour l'Euro 2015 et les JO 2016, grâce à son but à la 86minute, le Monégasque de l'époque est tellement confiant qu'il s'en va chambrer les Suédois, dépités. Mais le match n'est pas fini et Lewicki climatise les Bleuets sur corner quelque minutes plus tard. John Guidetti fonce renvoyer la célébration à l'envoyeur, qui ne peut rien faire d'autre que d'avaler le venin... et voir la fusée suédoise s'envoler vers d'autres cieux.Thomas Pesquet n’est pas revenu les mains vides de son excursion spatiale. L’astronaute français va rendre à l’UEFA un ballon qu’avait envoyé dans l’espace Moussa Sissoko. Heureusement, son missile sol-air n’a pas endommagé l’ISS. Le penalty de Ramos face au Bayern en 2012 semble, lui, définitivement perdu dans le vide intersidéral.Commandant de bord d’un vaisseau, certes vieillissant, mais robuste, le président de la Juve a voulu se rapprocher du Soleil en fomentant une mutinerie au printemps 2021. Ça semblait bien parti, mais il a fini par se brûler les ailes et devoir atterrir d'urgence 48 heures plus tard. Aujourd’hui, il n’est plus qu’un sous-fifre du vaisseau amiral, même si l’on sait qu’il manigance encore quelque chose.Quand ils reviennent sur Terre, les astronautes ont du mal à marcher et tombent souvent du fait d’une gravité qu’ils n’avaient plus connue depuis un moment. Certains mettent plus de temps à se remettre de leur voyage dans l’espace. C’est le cas de Neymar qui a encore tendance à perdre l’équilibre. Faire rêver les gamins, ce n’est pas un métier facile.Fille de Han Solo, jumelle de Ben, aka Kylo Ren, cachée par Disney, Hope est arrivé sur Terre dans sa tendre enfance. N’ayant pas assimilé tous les codes qui régissent les sociétés terrestres, elle peut parfois paraître un peu décalée mais elle compense par des qualités extraordinaires de gardienne de but. Peut-être que son frère serait un excellent défenseur central sur notre planète.