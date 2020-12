Sans pitié à Nice, l'OL met la pression

Rapidement plombé par ses errances, le Gym a sombré à domicile (1-4) face à un OL provisoirement leader de l'élite. Amine Gouiri a marqué face à son ancien club, oui. Mais en face, il y avait Tino Kadewere (un pion, un caviar, un peno provoqué).

14

Prénom : Tino. Profession : Livreur de caviar.

Gym (3-4-3) : W. Benítez (c) - Daniliuc, Bambu, N'Soki - Lotomba, Boudaoui, K. Thuram, H. Kamara (Atal, 62e) - R. Lopes (Trouillet, 74e), Gouiri, Claude-Maurice (D. Ndoye, 62e). Entraîneur : Adrian Ursea.



OL (4-3-3) : A. Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer (Benlamri, 81e), M. Cornet (De Sciglio, 78e) - Paqueta, B. Guimarães, Aouar (J. Lucas, 87e) - Kadewere (M. Dembélé, 79e), Depay (c) (Cherki, 87e), Toko Ekambi. Entraîneur : Rudi Garcia.

Il avait très certainement coché la date depuis juillet, et il a répondu présent. Cinq mois et demi après avoir quitté son cocon lyonnais dans lequel on endiguait son potentiel, Amine Gouiri disputait sa première rencontre face à son club formateur, et il a fait parler la poudre, comme prévu. L'histoire s'est écrite juste avant la pause, d'un joli coup de casque succédant à un modèle d'appel, mais ne relèvera que de l'anecdote. Car malheureusement pour son nouveau club niçois, l'OL s'était déjà offert un matelas au tableau d'affichage lorsque l'attaquant a pu savourer sa revanche, et a continué de creuser l'écart après. Venue sur la Côte d'Azur mettre la pression sur Lille et le dauphin parisien, l'escouade de Rudi Garcia a fait le travail proprement grâce à sa ligne d'attaque (1-4) et dormira ce soir sur ses deux oreilles, et provisoirement sur le trône du championnat.Il a fallu six minutes au quarterback Lucas Paquetá pour offrir une première flèche à Memphis Depay, lequel a trouvé Walter Benítez au bout puis s'est heurté à un Robson Bambu impérial. Quand Karl Toko-Ekambi s'est mis en marche, c'est Houssem Aouar qui a buté sur le portier argentin (19). Discret durant la première demi-heure, Tino Kadewere est sorti de sa boîte à la fin de celle-ci en se faisant faucarder dans les seize mètres par Stanley Nsoki sur un mouvement Aouar-Depay : le rappeur néerlandais a pris le ballon et envoyé au fond une drôle de panenkaet l'international français a bien failli faire le break en enroulant (34) sans que le Gym n'ait eu le temps de respirer.Puis, juste après une offrande de Rony Lopes gâchée par un contrôle compliqué de Gouiri, le Zimbabwéen a profité d'un sabordage d'Hicham Boudaoui pour mettre le deuxième. L'OL avait le contrôle des opérations, mais juste avant la pause, la connexion Lopes-Gouiri a cette fois fait mouche. Malgré les montées de Jordan Lotomba notamment, Nice n'a jamais passé la seconde et leurs hôtes se sont engouffrés dans les boulevards : sur un contre parfait, Kadewere - lancé par Memphis - a offert un nouveau pion à KTE. Semblant abandonné par son arrière-garde dans un deuxième acte laborieux pour les Aiglons, Benítez été dépassé sur le quatrième, oeuvre d'Aouar. Les locaux ont peu à peu disparu et Depay s'est même permis de trembler en face à face en fin de partie (87). Sans conséquence : le succès rhodanien était déjà acté depuis depuis de longues minutes. Tant pis pour Amine Gouiri.