Quand Diego Maradona signait aux Newell’s Old Boys

Avant-dernier du championnat argentin, le Gimnasia La Plata se déplacera cette nuit sur la pelouse des Newell’s Old Boys. L’occasion pour Maradona de retrouver le club qui l’a accueilli après son départ de Séville, en 1993. Retour sur la brève mais intense aventure de Diego à Rosario.

40 000 spectateurs pour le premier entraînement

Vidéo

Un Gamin en or devenu vieux

Vidéo

Par Victor Launay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un brassard balancé sur la pelouse et un retour immédiat aux vestiaires, agrémenté de mots doux à destination de Bilardo (et de sa mère). C’est ainsi que s’est terminée l’aventure sévillane de Diego Maradona, furieux d’avoir été sorti parlors de la rencontre face à Burgos, alors que l’ancien sélectionneur argentin lui avait demandé de faire une infiltration à la pause afin qu’il puisse jouer la seconde mi-temps. Bilardo tentera par la suite de justifier sa décision en invoquant le genou douloureux du joueur, de se rabibocher avecen se déplaçant chez lui – ils en seraient venus aux mains – mais il était trop tard. Maradona avait pris sa décision : «» , aurait-il dit à Claudia, sa femme. Fini l’Europe, direction l’Argentine, où, en dépit de ses kilos en trop et d’un génie devenu intermittent, Diego dispose d’une aura toujours intacte.Désireux de disputer le Mondial 1994 avec l’, Maradona se laisse le temps d'écouter plusieurs clubs. À commencer par son tout premier, Argentinos Juniors, avec lequel les négociations auraient capoté à cause defaisant pression afin qu’il leur verse 50 000 dollars. Dans l’œil du, l’Argentin est aussi annoncé du côté de San Lorenzo, mais c’est finalement Newell’s Old Boys qui remporte la mise. En particulier grâce à l’entraîneur de l’époque, Jorge Solari, proche de l’agent du joueur, et qui convaincraà coups d’allers-retours incessants entre Rosario et Buenos Aires. «: "de l’argent, nous n’en avons pas, mais je te garantis que tu vas te plaire chez nous" » se souvient Maradona, dans une interview réalisée – avec le maillot– en 2013.Inconnues des dirigeants pendant un long moment, ces tractations engendrent notamment l’avancement des entraînements à 6h du matin – pour permettre à Solari de rejoindre la capitale – et par la même occasion une certaine incompréhension des joueurs, mais qu’importe : début septembre 1993, Diego Maradona débarque à Rosario dans un aéroport plein à craquer, signe son contrat quelques jours plus tard et débute alors une brève, mais intense folie. Directement assimilée par le joueur : «» . Plus de 40 000 personnes – dont certaines habillées aux couleurs de Central – se massent dans lepour assister aux premiers pas du joueur. Et c’est le même public, incandescent, qui l’accueillera pour ses débuts sous le maillot des: un match amical face à Emelec.Sous le regard du jeune Leo Messi, six ans, Maradona permet à son équipe de l’emporter 1-0 en inscrivant un but célébré sur le terrain par toute son équipe et même les photographes, dans un stade en liesse.Outre celles des fans, Maradona déchaîne également les passions de ses adversaires. Plusieurs joueurs d’Emelec se battent au moment d’échanger les maillots maisne donnera le sien à aucun d’entre eux, l’ayant réservé à Fidel Castro. Ravivé par la ferveur, mais fragile physiquement et psychologiquement, Diego Maradona joue ensuite cinq petits matchs en première division, sans en gagner aucun, puis se blesse face à Huracán, début décembre 1993. Eloigné des terrains pendant plusieurs semaines, il revient dans le groupe alors que Solari a été remplacé par Jorge Castelli.Entre les deux, le courant ne passe pas et Diego Maradona porte une dernière fois la tunique de Newell’s le 26 janvier 1994, lors d’un amical face au Vasco de Gama. Frustré et fatigué, le joueur ne se présentera ensuite pas aux entraînements du club, reclus dans sa propriété de Moreno – depuis laquelle il tire avec une carabine à air comprimé sur des journalistes jugés trop intrusifs – et refusera de jouer les matchs amicaux programmé par le club. Le président Cattaneo décide alors de résilier le contrat du joueur et entérine le départ de Diego. «» déclarera Maradona à la suite de l’annonce. Tristement conscient d'être maintenant dépassé par une passion qui lui avait été vitale pour arriver au sommet de son art.