Pronostic Wycombe Wanderers Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Tottenham, face à Wycombe

Encore engagé sur tous les tableaux (Premier League, EFL Cup, Europa League, FA Cup), Tottenham s'est bâti un effectif dense pour enchaîner des matchs tous les 3 jours cette saison. Futur finaliste de la EFL Cup, les Spurs avaient également su bien négocier leur campagne européenne (1ere de son groupe) et se classe 5de Premier League. Le club de Mourinho est en forme puisqu'il reste sur 5 victoires et 2 nuls. Lors de son dernier match, il s'est imposé dimanche dernier chez la lanterne rouge de Premier League, Sheffield (1-3).

De son côté, les Wycombe Wanderers sont lanternes rouges de Championship. Promus cette saison en deuxième division, ils sont bien partis pour faire directement l'ascenseur puisqu'ils comptent déjà 10 points de retard sur le premier non-relégable, Derby County. Cette FA Cup ne sera sans doute pas l'objectif principal des Wycombe Wanderers et comme au tour précédent, disputé par les Spurs chez le petit club de Marine (0-5), Tottenham devrait pouvoir s'imposer avec au moins 2 buts d'écart, même en faisant tourner.