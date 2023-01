Pronostic Valence Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence prend le dessus sur Cadix

Ce vendredi soir, le FC Valence reçoit Cadix à Mestalla dans un match charnière pour le club Ché. En effet, la formation valencienne pourrait sortir du ventre mou de Liga en s’imposant face à Cadix. Actuellement, le FC Valence se trouve en 10e position avec 7 points d’avance sur la relégation et 6 de retard sur les places européennes. Le week-end dernier, les hommes de Gattuso ont réalisé une mauvaise opération en s’inclinant sur la pelouse de Villareal (2-1) malgré la 5réalisation d’Edinson Cavani en 8 matchs seulement. En milieu de semaine, le club s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi en prenant le dessus sur la Nucia (0-3) qui évolue dans les échelons inférieurs. Avant la coupure imposée par le Mondial, les Valencians avaient largement dominé à domicile le Betis Séville (3-0) qui est dans la course pour les places européennes. Pour tenter de s’imposer face à Cadix, Gattuso compte évidemment sur Cavani mais aussi sur Musah, très bon lors du Mondial avec les Etats-Unis.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Cadix souffre et se trouve dans la zone de relégation à la 19place. Heureusement, pour less, leurs concurrents directs ne sont pas plus en réussite. Cependant, des équipes comme l’Espanyol, le Celta Vigo ou le FC Séville semblent posséder un effectif plus fort que la formation andalouse et il sera donc compliqué de se maintenir. Vainqueur d'un Atlético Madrid malade (3-2) fin octobre, Cadix avait ensuite perdu sur la plus petite des marges face au Real Madrid (2-1). Pour la reprise, Cadiz a dû se contenter d’un nul à domicile face au promu Almeria (1-1) en égalisant dans les 10 dernières minutes sur un but de Lucas Perez, passé par Arsenal. A domicile et poussé par son public, Valence devrait prendre le dessus sur le mal classé Cadix et se rapprocher des places européennes.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(364€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valence Cadix détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !