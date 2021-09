Pronostic Uruguay Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Victoire importante pour l’Uruguay face à la Bolivie

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Uruguay – Bolivie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Uruguay a été une sélection majeure du continent sud-américain lors des 10 dernières années. Portée par une génération exceptionnelle, laconnaît un coup de moins bien. Battue dès les quarts de finale des 2 dernières Copa America par le Pérou et la Colombie, l’Uruguay rétrograde dans la hiérarchie de la zone Amsud. Les éliminatoires pour le Mondial 2022 confirment ce constat. En effet, à l’heure actuelle, les Uruguayens sont toujours dans le bon wagon avec la dernière place qualificative mais leur marge semble étroite. En effet, la Celeste compte le même nombre de points que la Colombie et ne possède que deux unités d’avance sur le Paraguay. En milieu de semaine, les Uruguayens sont allés prendre un point sur la pelouse du Pérou grâce à De Arrascaeta, qui a parfaitement supplée l’absence du duo de pistoleros Cavani-Suarez. Absents lors de ce rassemblement, les attaquants uruguayens vont manquer à leur sélection qui disputent des rencontres importantes pour la qualification. En revanche, les Muslera, Godin, Gimenez, Valverde ou Betancur sont bien présents.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Bolivie est certainement à l’heure actuelle la plus modeste des sélections sud-américaines. L’équipe bolivienne a souvent profité des rencontres disputées à domicile à très haute altitude pour accrocher des points face à ces adversaires. Huitième des éliminatoires avec 3 points de retard sur le dernier qualifié, la Bolivie ne semble cependant pas disposer des moyens pour être compétitif et se mêler à la lutte pour la qualification. La dernière Copa América est venue rappeler la faiblesse de laqui s’était inclinée lors de toutes ses rencontres. Déterminée à conserver sa place et à domicile, l’Uruguay devrait s’imposer face à une modeste sélection bolivienne. En revanche, les absences de Suarez et Cavani laissent penser qu’il n’y aura pas beaucoup de buts dans cette rencontre.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Uruguay Bolivie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !