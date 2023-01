Pronostic Troyes OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM reçu 5/5 à Troyes

De retour en Ligue 1 la saison passée, Troyes a atteint son objectif, à savoir se maintenir. Pour ce nouvel exercice avec 4 relégations en fin de saison, les ambitions sont les mêmes. Le timide début de saison de l’ESTAC ainsi que des différends entre Bruno Irles et ses joueurs, ont poussé les dirigeants à changer d’entraîneur. Lors de la trêve imposée par le Mondial, l’Australien Patrick Kisnorbo a été nommé à la tête du club troyen. Pour sa première en France, l’ancien coach de Melbourne City a vu ses hommes concéder un nul à domicile contre Nantes (0-0). Ensuite, les Troyens affrontaient un autre adversaire direct, le Racing Club de Strasbourg, avec un succès précieux arraché à la clé (2-3). Cette victoire donne un peu d’air à l’ESTAC qui se retrouve désormais en 13position avec 5 points d’avance sur le 1relégable. Le week-end passé, la formation troyenne a été logiquement battue par Lille en Coupe de France (2-0) et doit donc désormais totalement se focaliser sur le championnat avec l’opération maintien.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique de Marseille veut essayer de faire au moins aussi bien que la saison passée en terminant à la 2place. Actuellement, le club phocéen est devancé par un duo qui tourne à plein régime avec le PSG et Lens qui comptent respectivement 8 et 4 unités d’avance. Un peu moins bien au cœur de l’automne, le club marseillais s’est repris avant le Mondial en s’imposant face à l'OL (1-0) mais aussi au terme d’un match fou à Monaco (2-3). Après ces victoires face à des concurrents directs, les Marseillais ont repris leurs bonnes habitudes en surclassant Toulouse (6-1) au stade Vélodrome et en s’imposant à la Mosson face à Montpellier (1-2). Sur leur lancée, les hommes de Tudor se sont qualifiés pour les 16de finale de la Coupe de France en dominant Hyères (0-2) sur des réalisations de Sanchez (8e but cette saison) et Dieng qui pourrait être de nouveau titularisé en l'absence de Payet (blessé). A noter que pour affronter Troyes, le coach croate ne pourra pas compter sur Tavares et Bailly, expulsés lors des 2 dernières rencontres. Dans ce début de cette période de transfert, l’OM s’est signalé en réussissant un joli coup en attirant l’Ukrainien de l’Atalanta Bergame, Malinovski, qui pourrait être qualifié. Victorieux de ses 4 derniers matchs de championnat, l’OM devrait prendre le dessus sur Troyes et conforter sa place sur le podium.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !