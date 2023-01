Pronostic Tottenham Arsenal : analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un North London derby animé entre Tottenham et Arsenal

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Tottenham - Arsenal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La lutte pour le titre en Premier League devrait un peu se décanter lors des 2 premières journées, puisque les 2 premiers Arsenal et Manchester City font face à de gros adversaires. Ce dimanche après-midi, lesse déplacent à Tottenham pour affronter leurs grands ennemis du Nord de Londres. Les Spurs sont eux aussi en chasse du Top 4, avec 2 points de retard sur Manchester United et Newcastle. Pour ses premiers matchs de reprise, Tottenham a eu du mal avec un nul arraché à Brentford (2-2) dans une rencontre où il était menés de 2 buts, avant de se faire surprendre à domicile par le Aston Villa d’Unai Emery (0-2). Finalement, Tottenham a décroché son 1er succès ôste-Mondial sur la pelouse de Selhurst Park face à Crystal Palace (0-4) avec un doublé de Kane. L’international anglais a parfaitement digéré son penalty manqué face à l’équipe de France et a de nouveau été décisif le week-end dernier face à Portsmouth en FA Cup (1-0). En Premier League, Harry Kane a déjà inscrit 15 buts et tient son équipe à bout de bras depuis plusieurs semaines.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Arsenal réalise une superbe saison avec la 1place du classement. Lesse sont seulement inclinés une seule fois sur la pelouse de Manchester United en début de saison. Très solide, Arsenal va livrer deux tests importants cette semaine, le premier lors de ce derby et le second avec la réception de Manchester United. Depuis la fin du Mondial, les protégés d’Arteta ont poursuivi sur leur dynamique en dominant facilement West Ham (3-1) puis Brighton (2-4). Intraitable jusque-là à domicile, les partenaires de William Saliba se sont contentés ensuite d’un nul face à Newcastle (0-0) dans une rencontre globalement dominée par eux-mêmes. Le week-end dernier, Arsenal a fait le taf en FA Cup en s’imposant à Oxford (0-3) et retrouvera Manchester City pour l’affiche des 16de finale. Blessé avec le Brésil lors de la Coupe du Monde, Gabriel Jesus manque à son équipe. Néanmoins, son remplaçant Nketiah a signé un doublé lors de la victoire en FA Cup et s’était déjà distingué lors du succès à Brighton. Et Seka continue d'être décisif (6 buts en PL). Largement victorieux du derby à l’aller (3-1), Arsenal se souvient qu’il avait pris le bouillon au Tottenham Hotspur l’an passé (3-0). Ce derby entre deux équipes qui sont dans l’obligation de gagner pourrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(324€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(480€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !