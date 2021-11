Pronostic Stuttgart Mayence : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Mayence, la bonne opération face à Stuttgart

De retour dans l'élite du foot allemand l'an passé, Stuttgart avait réalisé un exercice intéressant qui lui avait permis de se maintenir assez tranquillement. De plus, les Souabes avaient pu compter sur l'efficacité de Kalajdzic. La blessure du buteur autrichien en début de saison est préjudiciable pour Stuttgart et explique certainement en partie les difficultés du club. Après 12 journées de Bundesliga, les partenaires d'Endo occupent la 16place, celle de barragiste pour la relégation. Stuttgart ne compte que deux à trois points de retard sur les équipes qui les devancent. Les Souabes sont sur une terrible série avec 4 revers consécutifs, 3 en Bundesliga et 1 en Coupe d'Allemagne. La semaine passée, Stuttgart s'est incliné à Dortmund (2-1) mais a plutôt bien résisté à des Marsupiaux privés d'Haaland.

En face, Mayence a connu une entame catastrophique la saison passée mais s'est sauvé grâce à une excellente seconde partie d'exercice. Pour ce nouvel exercice, les protégés de Svensson n'ont pas refait les mêmes erreurs et ont réalisé un début convaincant. En effet, Mayence pointe en 8position de Bundesliga. De plus, les partenaires de Niakhaté sont sur une bonne dynamique avec 5 matchs sans la moindre défaite. Lors des deux journées, Mayence recevait par deux fois et a dû se contenter de deux matchs nuls face au Borussia Mönchengladbach (1-1) et le week-end dernier contre Cologne (1-1). La dernière victoire remonte au déplacement à l'Arminia Bielefeld (1-2). En forme, Mayence pourrait réussir un coup similaire à celui réalisé à Bielefeld en dominant Stuttgart, autre formation mal classée. Auteur de 7 buts sur ses 8 derniers matchs avec Mayence et les Espoirs Allemands, le prometteur Burkardt est en grande forme.