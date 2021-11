Pronostic Sporting Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Sporting profite des absences du Borussia Dortmund

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Sporting Borussia Dortmund chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre le Sporting Lisbonne et le Borussia Dortmund est très importante dans l’optique de la 2place de cette poule C, qualificative pour les 8de finale. Actuellement, les deux formations comptent le même nombre de points. Le club allemand devance l’écurie portugaise grâce à son succès lors du match aller (1-0) dans la Ruhr. Battu par l’Ajax (1-5) puis par Dortmund (1-0), le Sporting avait très mal lancé sa Ligue des Champions. Cependant, le champion en titre portugais s’est repris en dominant deux fois le Besiktas lors du match aller et retour de jolie manière (1-4 et 4-0). Après avoir connu un départ moyen cette saison, le club de Lisbonne tourne à plein régime et reste sur 9 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, un doublé de Pedro Goncalves a permis au Sporting de se qualifier pour les 8de finale de la Coupe du Portugal au détriment de Varzim. Il est le meilleur buteur de cette équipe cette saison, lui qui a aussi marqué 4 buts en 7 matchs de championnat et 2 buts en 2 matchs de C1. Moins tranchant en championnat, Paulinho compte en revanche déjà 3 buts inscrits en 4 rencontres de Ligue des Champions.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Dortmund a connu un parcours diamétralement opposé dans cette poule avec une excellente entame et deux succès obtenus face au Besiktas (1-2) et contre le Sporting (1-0), puis la débandade. En effet, les Marsupiaux ont subi deux claques face à l’Ajax (4-0 et 1-3), qui ont relancé ce groupe. Le club allemand doit ramener un résultat de ce déplacement au Portugal avec l'espoir d'assurer face au Besiktas, lanterne rouge, lors de la dernière journée. Le problème majeur du BVB et de son entraîneur Marco Rose est qu’il est privé de nombreux joueurs puisque les Haaland, Hazard, Hummels, Morey, Reyna ou Schulz sont tous sur la touche. Le week-end dernier, Malen et Reus ont permis au Borussia de s’imposer à domicile face à Stuttgart (2-1). Ce succès combiné au revers du Bayern a permis à Dortmund de revenir à un point du leader bavarois, mais cela avait été compliqué pour des Marsupiaux qui avaient arraché la victoire à la dernière minute. En pleine confiance en ce moment et à domicile, le Sporting devrait accrocher un résultat face à une formation de Dortmund handicapée par des absences importantes, dans un nouveau match à plus de 1 but comme souvent avec ces deux équipes.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sporting Borussia Dortmund encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !