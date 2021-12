Pronostic Salzbourg Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

La victoire de la qualif’ pour le FC Séville face à Salzbourg

Le groupe G de la Ligue des Champions nous offre une dernière journée à suspense puisque toutes les formations peuvent encore se qualifier pour les 8de finale. En effet, seuls 3 points séparent Lille, 1, de Wolfsbourg, dernier. Un des tickets pour les 8de finale devrait se jouer entre Salzbourg et le FC Séville. Bien parti dans cette Ligue des Champions, le club autrichien avait obtenu un nul en Andalousie, où il aurait mérité de s’imposer. Ensuite, les partenaires de Bernede ont dominé le LOSC et Wolfsbourg avant de perdre deux fois consécutivement face à Wolfsbourg et Lille lors de la phase retour. Sur le plan national, Salzbourg se balade puisqu’il compte 12 points d’avance sur le 2, Wolfsberger. Cependant, il a connu un coup de moins bien ces dernières semaines (2 nuls et 1 défaite en championnat avant sa victoire du week-end) comme en C1. Le club autrichien est réputé pour lancer d’excellents éléments, ce fut notamment le cas avec Haaland. Cette saison, la pépite de Salzbourg est allemande avec le buteur Adeyemi, auteur de 15 buts toutes confondues.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Séville était sur le papier le grand favori de ce groupe. Après avoir signé 3 nuls lors des 3 premières journées, les Andalous se sont fait surprendre à domicile face à Lille (1-2). Au pied du mur, les Espagnols se sont réveillés il y a 15 jours contre Wolfsbourg (2-0) en décrochant une précieuse victoire qui les a totalement relancés. En effet, Séville serait assuré de se qualifier en s’imposant sur la pelouse de Salzbourg. Pour atteindre cet objectif, Lopetegui compte sur ses hommes forts des dernières semaines, à savoir les Ocampos, Jordan, Rakitic, Kounde, ou Mir qui avait marqué face à Wolfsbourg mais aussi facer au Real. En Liga, le club andalou occupe actuellement la 2place derrière le Real Madrid. Récemment battu par le club merengue, le FC Séville s’est repris le week-end dernier en dominant Villarreal (1-0) avec un but d'Ocampos. Habitué des joutes européennes, le club sévillan devrait s’appuyer sur son expérience pour se défaire de la jeunesse de Salzbourg.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Salzbourg Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !