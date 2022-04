Pronostic Saint-Etienne Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Saint-Etienne - Brest riche en buts ?

Alors qu'on pensait Saint-Etienne en pleine remontée et bien parti pour se maintenir, les Verts retraversent une période de crise. Après 2 matchs nuls face à Lille (0-0) et Troyes (1-1), Sainté vient de perdre consécutivement face à Marseille à Geoffroy-Guichard (2-4) et face à Lorient dans le Morbihan (2-6). Résultat, un retour dans la zone rouge pour Saint-Etienne, actuel 18de Ligue 1. Lors de la dernière journée, les hommes de Pascal Dupraz menaient 2-0 avec un nouveau but de Bouanga (le 4sur les 6 derniers matchs stéphanois), avant de sombrer complètement défensivement. La grave blessure de Sacko, très bon depuis son arrivée cet hiver, semble avoir fait beaucoup de mal à l'arrière-garde forézienne.

En face, Brest semble en revanche bien parti pour se maintenir. 12avec 12 points d'avance sur leur adversaire du jour, les Finistériens sont plutôt dans une bonne période. Après 2 défaites consécutives face à Marseille (1-4) et Angers (1-0), le Stade Brestois se sont imposés à Montpellier (1-2) avant de signer un match nul à domicile face à Nantes (1-1). Comme c'est le cas pour Saint-Etienne, 3 des 4 derniers matchs de Brest ont donc vu les filets trembler des deux côtés. On peut donc s'attendre à voir les deux équipes marquer ce samedi. Du côté de Brest, l'ex-Stéphanois Honorat (10 buts déjà en Ligue 1 cette saison) espère sans doute se montrer face à son ancien club.