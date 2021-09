Pronostic Saint-Etienne Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Saint-Etienne et Bordeaux

Grand classique du championnat, cette opposition entre l'AS Saint Etienne et Bordeaux met aux prises les 2 derniers de Ligue 1 à l'orée de cette 6journée. Lors des 3 premières journées, les Verts ont signé trois matchs nuls face à Lorient (1-1), Lens (2-2) et contre Lille (1-1). En revanche, lors des deux dernières journées, les hommes de Puel n'ont pas su sauver les meubles et se sont inclinés contre l'Olympique de Marseille (3-1) et Montpellier (2-0). Avec seulement 3 points au classement, l'ASSE est 19et joue donc gros déjà gros ce samedi soir lors de la réception des Girondins de Bordeaux. Sans moyen financier, l'ASSE reste sur trois saisons galère à lutter pour le maintien. Dans l'attente de la vente du club, Sainté a dû se contenter de miettes lors du mercato estival avec l'arrivée tardive du buteur uruguayen Ignacio Ramirez, rentré à la Mosson sans pouvoir se mettre en évidence. C'est a priori encore Wahbi Khazri, auteur de 2 buts avec Sainté en ce début de saison mais aussi de 2 buts avec la Tunisie pendant la trêve internationale, qui devrait être aligné en pointe.chez⇒ ⇒⇐ ⇐La situation n'est guère mieux chez les Girondins passés tout proches de la relégation administrative durant l'intersaison. Sauvé par Gérard Lopez mais aussi par ses joueurs sur le plan sportif, Bordeaux connaît une entame très compliquée et se retrouve en dernière position de la Ligue 1. Comme leur adversaire du soir, la formation girondine n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison. Battu d'entrée par le promu clermontois (0-2), Bordeaux pensait avoir redressé la barre en alignant deux nuls face à Marseille (2-2) et Angers (1-1). La lourde défaite à Nice (4-0) et la fin de match cauchemardesque face à Lens (2-3) ont rappelé que l'équilibre était fragile en Gironde. Cette opposition entre deux institutions en perdition, capables de marquer mais qui encaissent aussi beaucoup pourrait nous offrir un match avec des buts de chaque côté. Comme lors de 4 des 5 matchs des Verts, et de 3 des 4 matchs des Girondins cette saison.