Pronostic Roumanie Islande : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

La Roumanie défend sa 2e place face à l’Islande

La Roumanie est la bonne surprise de ce groupe J de qualification pour le Mondial 2022. En effet, absente du dernier championnat d'Europe, la sélection roumaine se montre très intéressante lors de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 avec un très bon parcours à domicile : 3 victoires pour une seule et courte défaite face à l'Allemagne (0-1). Les Roumains ont notamment dominé la Macédoine du Nord (3-2), le Liechtenstein (2-0) et lors de la dernière journée, l'Arménie (1-0). Avec 13 points, la sélection des Carpates occupe la 2place du groupe, mais avec une seule unité d'avance sur la Macédoine du Nord et l'Arménie. Bien placée, la Roumanie doit s'imposer lors des deux dernières rencontres pour assurer une place de barragiste, puisque l'Allemagne est déjà assurée de la 1place. Lors du match aller en Islande, Man et Stanciu avaient permis à la Roumanie de s'imposer face aux Vikings (0-2). Radoi, le sélectionneur roumain s'appuie sur les Chiriches, Stanciu, Hagi, Man ou Puscas.

De son côté, l'Islande a connu un passage extraordinaire pendant la période 2015-2018 en atteignant notamment les quarts de finale de l'Euro 2016 en France. Sur sa lancée, la sélection insulaire avait ensuite participé à sa première Coupe du Monde en Russie. Eliminée dès la phase de poule, l'Islande est depuis sur la pente descendante comme le montre ses récents résultats. En effet, les Vikings pointent à l'avant-dernière position de ce groupe de qualification avec seulement 8 points, soit 5 unités de retard sur la Roumanie. Les vieillissants Bjarnason (33 ans), Saevarsson (36 ans) ou Skulason (34) sont toujours présents tandis que les Sigurdsson, Finnbogason, Gunnarsson, Arnason, ne sont pas du voyage pour différentes raisons. Lors de cette campagne de qualifications, l'Islande ne s'est imposée qu'à deux reprises, face au modeste Liechtenstein. Concernée par la qualif' pour les barrages et solide à domicile, la Roumanie devrait logiquement dominer une Islande qui ne joue plus rien, comme à l'aller.