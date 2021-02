Pronostic Real Sociedad Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Manchester United se relance face à la Real Sociedad

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Real Sociedad – Manchester United chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un peu comme la saison dernière, la Real Sociedad est partie pied au plancher lors de ce nouvel exercice. En effet, lors du premier tiers du championnat, les hommes d’Alguacil ont occupé pendant plusieurs semaines la tête de la Liga. Les Basques ont ensuite connu une période nettement plus compliquée avec un long passage sans la moindre victoire. Le début de cette série négative coïncide à peu près avec le début de l’Europa League. Le club de San Sebastian dispose d’un effectif intéressant mais peut-être pas assez conséquent pour être compétitif sur les 2 tableaux et enchaîner les matchs tous les 3 jours. De plus, lors de cette période, le club basque a été touché par des blessures importantes comme celles de Nacho Monreal ou de David Silva. De retour récemment dans le groupe de la Sociedad, l’ex Citizen a vu son équipe remporter ses deux derniers matchs face à Cadix (4-1) et contre Getafe (0-1). Pour atteindre ces seizièmes de finale, la Real est sortie 2d’un groupe relevé où l’on trouvait également le Napoli, l’AZ Alkmaar et Rijeka.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Manchester United pensait certainement disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mais a totalement craqué lors des 2 derniers matchs de poule en s’inclinant à domicile contre le PSG (1-3) et à Leipzig (3-2). Comme l’an passé, lesdoivent se contenter de l’Europa League où ils espèrent faire mieux que leur demi-finale face au futur vainqueur, le FC Séville. En Premier League, Man U est en perte de vitesse lors des dernières journées, avec certes une très belle victoire face à Southampton (9-0) mais surtout des nuls contre Arsenal, Everton et West Bromwich Albion, pour une défaite face à Sheffield. Les hommes de Solskjaer ont conservé leur 2place au général mais accusent désormais 7 points de retard sur le rival Citizen. Le technicien norvégien est en plus privé de Paul Pogba blessé, tandis que les éléments offensifs, Cavani, Martial ou Rashford se sont montrés moins percutants lors des derniers matchs. Désireux de se racheter, Manchester United semble en mesure de prendre le dessus sur une formation de la Real Sociedad, qui a du mal face aux grosses cylindrées (défaites récentes face à l'Atlético, le Barça et Séville).- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor d’Arsenalavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !