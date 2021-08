Pronostic PSV Benfica : Analyse cote et pronostic du barrage retour de Ligue des champions

Le PSV s’impose face au Benfica

L’une des affiches de ce dernier tour des éliminatoires pour participer à la prochaine phase de poule de la Ligue des Champions met aux prises le PSV Eindhoven et le Benfica, deux formations coutumières des joutes européennes. Les Bataves se sont inclinés lors du match aller au Portugal (2-1), malgré une domination d’ensemble. Ce revers est la seule fausse note du club néerlandais depuis le départ de cette saison. Victorieux de ces tours précédents face à Galatasaray (7-2) et Midtjylland (4-0), le PSV a surclassé l’Ajax en Supercoupe des Pays-Bas (0-4). En championnat, les hommes de Schmidt se sont imposés face à l’Heracles (2-0) et Cambuur (4-1). Cette équipe regorge de talents, malgré le départ des deux pépites Malen et Dumfries. En effet, avec Zahavi, Gotze, Madueke, Sangare, Van Ginkel, Gakpo ou Bruma, le PSV dispose d’éléments capables de faire la différence face au Benfica.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Benfica a disputé un seul tour face au Spartak Moscou pour une qualification tranquille (4-1 en cumulé). Partis très forts lors du match aller, les Portugais ont mené de deux buts à la pause avant de voir le PSV faire une partie de son retard (2-1). En confiance, le club benfiquiste a parfaitement lancé sa saison en championnat avec trois succès face à Moreirense (1-2), Arouca (2-0) et Gil Vicente (0-2). Jorge Jesus dispose d’un effectif très intéressant avec les Pizzi, Otamendi, Weigl, Everton ou la recrue ukrainienne Yaremchuk. Cependant il faut signaler qu'à l'aller, le Benfica avait été tout heureux de l'emporter. Devant son public cette fois, le PSV semble en mesure de pouvoir s’imposer lors des 90 minutes face aux Portugais.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSV Benfica encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !