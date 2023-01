Pronostic PSG Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG avec Messi face à Angers

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce PSG - Angers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Paris Saint-Germain a été l’une des formations les plus touchées par le Mondial au Qatar, puisque Mbappé, Messi, Hakimi, Neymar ou Marquinhos sont tous allés dans les derniers tours de la compétition. Surpris par le retour rapide de Mbappé et d’Hakimi, Paris a tout de même souffert face à Strasbourg (2-1) mais a fait la différence en fin de rencontre grâce à une réalisation du bondynois sur penalty. Cette rencontre avait été marquée par l’expulsion de Neymar, qui a ensuite manqué le choc face à Lens. Dans une rencontre très ouverte, les hommes de Galtier ont craqué face à la passion nordiste et ont permis au RCL de revenir à 4 unités (3-1). Ce premier faux-pas ne devrait cependant avoir touché le mental du PSG qui a pu s'appuyer sur ses jeunes pour affronter Châteauroux en Coupe de France. Sans être génial, le club a fait le taf pour se qualifier en 16de finale avec un nouveau but d'Ekitike. Pour cette rencontre, Galtier va récupérer Messi, revenu de vacances après son Mondial incroyable (doublé en finale notamment), et Neymar mais qui ne devrait pas débuter.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le SCO d’Angers vit une saison catastrophique. En effet, après 17 journées, le club angevin occupe la dernière place du classement avec déjà 7 points de retard sur le 1er non relégable. Hormis un passage de 2 victoires consécutives face à Montpellier et Nice, le SCO accumule les défaites. La formation angevine reste par ailleurs sur une terrible série de 9 revers de rang en Ligue 1. Le remplacement de Gérald Baticle par Abdelaziz Bouhazama ne semble pas avoir changé grand-chose dans la dynamique des Angevins. Néanmoins, le SCO a connu une petite lueur d’espoir le week-end passé en s’imposant à la Meinau en Coupe de France face à une équipe strasbourgeoise pas au mieux (0-1). Brillants lors du Mondial avec le Maroc, Boufal et Ounahi veulent quitter le SCO lors de ce mercato et devraient encore rater ce match. Dans son Parc des Princes, le PSG veut se relancer après son revers à Bollaert. Face à une équipe angevine en grande difficulté, Paris ne devrait pas connaitre de problème pour s’imposer avec un Messi qui devrait briller face aux buts.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(328€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(396€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !