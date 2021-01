Pronostic Porto Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Liga Nos Sagres

Porto s’impose dans le Clasico face au Benfica

Le Clasico portugais entre le FC Porto et le Benfica Lisbonne ouvre la 14journée de Liga Nos. Ces deux formations comptent actuellement le même nombre de points (31) avec 4 unités de retard sur le leader, le Sporting. Les hommes de Sergio Conceiçao ont remporté le titre l'an passé en réalisant une excellente dernière ligne droite tandis que le Benfica, longtemps leader s'écroulait. Le FC Porto réalise une saison intéressante avec seulement deux revers concédés face au Maritimo et contre Ferreira. Depuis sa défaite face à Ferreira, la bande à Sergio Conceicao a réalisé un excellent parcours toutes compétitions confondues avec 14 victoires pour un nul, face à Manchester City en Ligue des Champions. Qualifié pour les 8de finale de la C1, les Portugais affronteront la Juventus à la mi-février. Porto a débuté cette nouvelle année par deux tranquilles victoires face à Moreirense (3-0) et contre Famalicao (1-4). De son côté, le Benfica avait parfaitement lancé la saison en alignant 5 succès consécutifs. En revanche, lors des dernières semaines, les protégés de Jorge Jesus, de retour au bercail, se sont montrés moins réguliers comme lors de leur seconde partie de saison dernière. Les Lisbonnais se sont d'ailleurs récemment incliné en Super Coupe du Portugal face au FC Porto (2-0). Pour la reprise, le Benfica vient de réaliser un nul à Santa Clara (1-1) mais s'est imposé à domicile contre Tondela lors de la dernière journée (2-0). En pleine forme lors des dernières semaines, et en confiance suite à son succès en Super Coupe, le FC Porto semble en mesure de s'imposer de nouveau, à domicile, face au Benfica.