Pronostic Paris FC Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes solide leader chez le Paris FC

Le Paris FC connaît une saison particulière avec plusieurs périodes distinctes. Dans un premier temps, les Parisiens sont partis tambour battant pour mener largement la Ligue 2 lors du premier tiers du championnat. Ensuite, les hommes de René Girard ont connu un passage délicat. Néanmoins, les Franciliens ont su rester à portée des places pour les barrages d’accession. Depuis quelques semaines, le club parisien va mieux comme en attestent ses 5 victoires lors des 6 dernières journées. Ce bon passage a permis au Paris FC de se repositionner idéalement puisque le club occupe la 5e place avec 6 points d’avance sur l’AJ Auxerre. De plus, la bande à Girard ne compte que 4 unités de retard sur le 2, Toulouse, et 7 sur le leader, qui n’est autre que Troyes. Ce match de gala pourrait permettre au club parisien de se relancer pour une éventuelle montée directe en Ligue 1. La semaine passée, les Parisiens se sont imposés face à une équipe de Sochaux qui espérait se replacer dans la course aux play-offs (1-2).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Troyes a mis fin à une série de deux revers consécutifs en s’imposant face à Guingamp (1-0) le week-end dernier. Les hommes de Laurent Batlles ont fortement dominé la rencontre mais ont souffert pour trouver la faille. Néanmoins, ce succès est précieux car l’ESTAC compte désormais 3 points d’avance sur son premier poursuivant, le Toulouse Football Club. Le club troyen dispute une rencontre importante face à un adversaire direct ce samedi et va tout faire pour conserver son avance au classement. Cette rencontre s’annonce serrée entre deux équipes qui se contenteraient sans doute bien d'1 point. Leader du championnat, Troyes part favori et semble en mesure d’accrocher au moins un nul à Charléty dans un match assez fermé.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(163€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Troyes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !