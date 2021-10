Pronostic Nîmes Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes - Niort : Les Crocos ont perdu tout leur mordant

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Nîmes Niort chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Descendu de Ligue 1 cet été, le Nîmes Olympique s'attendait à vivre une saison compliquée mais le bon comportement des joueurs nîmois à la reprise avait finalement fait espérer mieux. L'encourageant début de saison du NO n'aura peut-être été qu'un feu de paille puisque les Crocodiles n'ont plus gagné depuis 7 dernières journées (2 nuls et 5 défaites). Après un bon nul accrocheur à Auxerre juste avant la trêve international (1-1), Nîmes s'est incliné devant Ajaccio (0-2) et contre Guingamp (3-1) la semaine dernière. 16de Ligue 2 avec seulement 2 points d'avance sur la zone rouge, Nîmes n'a remporté qu'1 seul match à domicile cette saison (le tout premier), sur 6 rencontres disputées aux Costières.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Obligé de passer par les barrages pour conserver sa place en Ligue 2 la saison passée, Niort est bien mieux depuis la reprise, avec une 7place dans cette Ligue 2. Les Chamois pourraient même jouer le haut du tableau avec un peu plus de régularité. Sur les 4 dernières journées, les Niortais affichent un bilan de 2 victoires et 2 défaites : ils ont pu l'emporter contre le Paris FC (4-1) avant de s'incliner à Sochaux (1-0), puis ils ont largement dominé Quevilly-Rouen (0-3) lors de leur dernier match à l'extérieur mais sont tombés à domicile contre Rodez (0-2) le week-end dernier. Face à une équipe de Nîmes qui ne gagne plus, Niort pourrait prendre des points ce samedi.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !