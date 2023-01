Pronostic Naples Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli en patron face à la Juventus

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

La 18journée de Serie A débute vendredi avec une superbe affiche entre le Napoli et la Juventus. La formation napolitaine réalise une entame incroyable aussi bien en Serie A qu'en Ligue des Champions. Sur le plan national, lesoccupent la tête du classement avec 7 points d'avance sur leur premier poursuivant qui n'est autre que… la Juventus. En cas de succès ce vendredi, la bande à Spalletti creuserait encore plus leur avance. Invaincu depuis le début du championnat avec un bilan de 13 victoires et 2 nuls le Napoli s'est fait surprendre dès le 1match de reprise par l'Inter (1-0). Néanmoins, les Napolitains ont parfaitement réagi en s'imposant sur la pelouse de la Sampdoria (0-2) le week-end passé, avec des réalisations de Victor Osimhen mais aussi d'Elmas. En Ligue des Champions, le club napolitain a réalisé un parcours quasiment parfait ne s'inclinant que lors du match retour face à Liverpool alors qu'il était déjà qualifié. En 8de finale, les protégés de Spalletti retrouveront l'Eintracht Francfort. Dans cette équipe, le danger vient de partout avec les Osimhen, Politano, Lozano, Kvaraskhelia, Raspadori ou Simeone mais l'ancien Lillois fait très fort avec 10 buts marqués en 13 matchs de Serie A

En face, la Juventus est l'autre équipe en forme du moment. En effet, la formation piémontaise est sur une incroyable série de 8 victoires consécutives au cours de laquelle la Vieille Dame n'a pas encaissé le moindre but. A l'image de ses plus belles heures, le club turinois s'appuie sur sa défense pour décrocher des victoires. Avec 7 buts encaissés lors des 17 premières journées, les Bianconeri possèdent de loin la meilleure défense. Cette excellente dynamique s'est faite ressentir sur le classement, puisque la Juve est remontée à la 2place et devance désormais les équipes milanaises. Au niveau de l'effectif, Allegri déplore toujours les absences de Pogba, Vlahovic ou Bonucci. En revanche, les champions du Monde argentins Paredes et Di Maria ont retrouvé la compétition avec leur club. Vainqueur de 10 de ses 11 matchs à domicile cette saison (pour 1 nul), le Napoli devrait trouver la faille dans la défense turinoise pour accentuer son avance en tête du championnat.