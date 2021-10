Pronostic Naples Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples maîtrise un Bologne privé d'Arnautovic

Dépassé mardi en tête de la Serie A par le Milan AC, Naples va vouloir reprendre son bien. Sur cette saison qui voit la Juve continuer à avoir des problèmes et l'Inter défendre son titre sans Lukaku et Conte, peut viser le graal. Les Napolitains avaient démarré tambour battant en remportant leurs 8 premiers matchs de championnat, avant d'aller chercher un bon match nul sur la pelouse de la Roma dimanche (0-0). Quelques jours avant, Naples avzait remporté son premier match de la saison en Europa League en dominant à domicile face au Legia Varsovie (3-0) avec un nouveau but d'Osimhen qui en est déjà à 9 buts toutes compétitions confondues cette saison. L'ancien Lillois est annoncé titulaire ce soir aux côtés d'Insigne. Equipe habituée au milieu de tableau en Serie A, Bologne est 9e de Serie A avec 12 points glanés en 9 rencontres. Après un bon début de saison, les ont ralenti la cadence avec un seul succès lors des 6 dernières journées, pour 2 matchs nuls et 3 défaites. Le week-end dernier, Bologne a été battu devant ses tifosi par le Milan AC (2-4), en étant réduit à 9 contre 11. Bologne aura donc 2 joueurs suspendus ce jeudi, et devra surtout faire sans son buteur international autrichien Arnautovic (3 buts et 1 passe décisive). Sans doute trop pour tenir le coup au stade Maradona face au Napoli d'Osimhen.