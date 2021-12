Pronostic Naples Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples se reprend face à l’Atalanta Bergame

Profitez d'un bonus ÉNORME de 100€ offert + 20€ en EXCLU par ZEbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Naples Atalanta Bergame chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre le Napoli et l’Atalanta Bergame met aux prises deux équipes qui luttent dans le haut de tableau. Touché économiquement, le club napolitain n’a pas pu recruter comme il l’aurait souhaité et s’appuie sur l’ossature de la saison dernière. Quasiment seul Spalletti est arrivé pour remplacer Gattuso à la tête de l’équipe. Les partenaires de Lorenzo Insigne se montrent impressionnants depuis le début de cette nouvelle saison puisqu’ils occupent la tête devant des formations comme le Milan, l’Inter, l’Atalanta, la Roma ou la Juventus. Actuellement, le Napoli compte 1 point d’avance sur le Milan AC et 4 sur son adversaire du soir l’Atalanta, actuellement en 4position. Après avoir fait un nul contre le Hellas Vérone, le club napolitain a connu son premier faux-pas sur la pelouse de l’Inter. Néanmoins, les hommes de Spalletti se sont parfaitement relancés en disposant facilement de la Lazio (4-0) le week-end dernier. En milieu de semaine, les Napolitains ont pensé ramener un succès de Sassuolo grâce à des réalisations de Ruiz et Mertens, mais ont dilapidé cette avance de 2 buts en toute fin de rencontre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atalanta Bergame est en grande forme mais devra disputer un match décisif face à Villarreal pour décrocher un 8de finale de Ligue des Champions (Napoli a lui un match décisif jeudi en C3). Sur la scène nationale, lavient de remporter ses 4 derniers matchs face à Cagliari (1-2), la Spezia (5-2), la Juventus (0-1) et Venise (4-0). Solide sur le terrain de la Vieille Dame samedi dernier, le club bergamasque s’est ensuite facilement défait de Venise mardi avec un triplé du croate Pasalic. Gasperini dispose d’un effectif quasiment au complet puisque seuls Lovato et Gosens sont absents. Avec les Zapata, Muriel, Illicic, Pessina ou Malinovsky, Bergame a des armes à faire valoir face au Napoli. Impressionnant à domicile depuis le début de la saison (6 victoires et 1 nul) et notamment lors de son dernier match face à Lazio (4-0), le club napolitain devrait s’imposer face à une Atalanta Bergame pas toujours régulière dans les gros matchs.- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 20€ de pari gratuit !!!- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Naples Atalanta Bergame détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !