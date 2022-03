Pronostic Nantes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes – Montpellier : une affiche avec des buts de chaque côté

Le FC Nantes vient de donner du piment à sa fin de saison en se qualifiant brillamment pour la finale de la Coupe de France. Mercredi, les Nantais ont dominé l'AS Monaco au terme d'une rencontre spectaculaire (2-2) remportée lors de la séance des tirs aux buts. Pas vraiment irréprochables sur les 2 buts de Monaco, le portier Rémi Descamps s'est rattrapé lors des tirs aux buts en sortant celui de Wissam Ben Yedder et en permettant à sa formation de retrouver Nice en finale. Offensivement, Kolo Muani (10 buts toutes compétitions confondues, derrière Blas qui compte 12 but) a fait étalage de toutes ses qualités en martyrisant à plusieurs reprises la défense du club de la Principauté. En Ligue 1, les Canaris se comportent très bien avec une 7place au général à 4 points de Rennes (4e). Les hommes de Kombouaré sont en forme avec 5 matchs de suite sans le moindre revers. Après avoir explosé le PSG (3-1) à la Beaujoire, le FCNA s'est contenté du nul sur la pelouse du FC Metz (0-0) lors de la dernière journée.

En face, Montpellier avait réalisé une très belle fin d'année 2021 qui lui avait permis de se rapprocher des places européennes. Depuis la belle mécanique s'est enrayée car la formation héraultaise a enchainé les défaites (5 en 7 journées). Les Montpelliérains se sont seulement imposés face à Monaco au terme d'un match fou (3-2) avec un but en toute fin de rencontre et contre Lorient (0-1) il y a 15 jours. La semaine passée, les hommes de Dall'Oglio ont affiché un visage intéressant mais ont été dominés par l'efficacité rennaise (2-4) au terme d'un nouvelle opposition riche en buts. Le MHSC se retrouve désormais en 11position avec 15 points d'avance sur la relégation et seulement 6 de retard sur les places européennes. Montpellier possède quelques joueurs offensifs majeurs avec les Mavididi (actuellement blessé), Wahi et Savanier qui ont tous inscrits au moins 6 réalisations cette saison. Comme lors des 2 derniers matchs des Nantais à domicile et comme lors de 3 des 4 derniers déplacements nantais, on devrait voir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté.