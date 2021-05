Pronostic Monaco PSG : Analyse, cotes et prono de la finale de Coupe de France

150€ offerts pour parier sur la finale de la Coupe de France entre Monaco et le PSG

Nos paris sur Monaco - PSG

Un Monaco entre deux eaux

Le PSG veut sa Coupe

Les suspensions de Neymar et Kimpembe en suspens

Les compos probables :

Le PSG en spécialiste

Pas spécialement bien parti dans cette saison, l'AS Monaco a trouvé son rythme de croisière au cœur de l'hiver. Depuis la mi-décembre, les Monégasques réalisent un très bon parcours sur tous les tableaux. En Coupe de France, Monaco a réalisé un très beau parcours en remportant la plupart de ses matchs en déplacement, face à Grenoble, Nice, Lyon et Rumilly, pour un succès aux tirs aux buts en 8de finale face au FC Metz au stade Louis II. En championnat, les hommes de Niko Kovac ont recollé au podium pour finalement prendre la place de l'Olympique lyonnais. Actuellement, l'AS Monaco possède un seul point d'avance sur les Rhodaniens. Les Monégasques pourraient même être à la hauteur du leader lillois s'ils n'avaient pas perdu gros en s'inclinant à Louis II face à l'Olympique lyonnais dans un match qu'ils auraient dû contrôler à 10 contre 11 (2-3). Après cette défaite, les hommes de Kovac ont su rebondir pour s'imposer difficilement face à Reims (0-1) et Rennes (2-1). Lors de ces deux succès, les Monégasques ont montré quelques signes de fatigue au cours des rencontres.Battu en demi-finale de la Ligue des champions et mal parti pour remporter le titre en Ligue 1, le PSG doit s'imposer en Coupe de France pour sauver sa saison. Le week-end dernier, le club de la capitale a profité de l'expulsion rapide du capitaine rémois Yunis Abdelhamid pour décrocher un succès facile face aux Champenois (4-0). Lors de cette victoire, le champion du Monde Kylian Mbappé s'est signalé en inscrivant son 40but de la saison toutes compétitions confondues. L'ancien Monégasque réalise certainement son meilleur exercice avec le club de la capitale. Le natif de Bondy s'était notamment montré décisif dans les grosses affiches de ligue des champions face au FC Barcelone et contre le Bayern Munich. Pour arriver à cette finale de la Coupe de France, les Parisiens se sont défaits de Caen, Brest, Lille, Angers et Montpellier. Dominateurs face aux Héraultais, les Parisiens, malgré le doublé de l'inévitable Kylian Mbappé, se sont seulement qualifiés lors de la séance de tirs aux buts.Pour cette finale de Coupe de France, Niko Kovac a quelques incertitudes concernant Jovetic et Diop, absents lors des dernières rencontres. Sur le retour, les deux éléments pourraient réintégrer l'effectif et offrir de nouvelles solutions au coach croate. Touché durement contre Rennes, Ballo Touré devrait manquer ce choc face aux Parisiens. Auteurs respectivement de 20 et 16 buts, Ben Yedder et Volland seront une nouvelle fois associés en attaque. De son côté, le PSG déplore des absences importantes puisque Verratti, Kurzawa et Bernat sont toujours blessés. De plus, Pochettino fait face aux suspensions de Kimpembe et Neymar mais le PSG va faire appel des sanctions ce mardi devant la CNOSF et pourrait finalement aligner l'un des deux, ou les deux joueurs.Majecki - Sidibé, Disasi, Badiashile - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Henrique - Fabregas - Volland, Ben Yedder.Navas - Florenzi, Marquinhos, Danilo (ou Kimpembe), Diallo - Paredes, Gueye, Herrera - Di Maria, Mbappé, Draxler (ou Neymar).Champions en titre de la Coupe de France, les Parisiens ont remporté 13 fois ce trophée dans leur histoire, un record. Le PSG a même remporté 7 Coupes de France ces 8 dernières saisons. Même s'il s'avérait être privé de plusieurs éléments importants, le club de la capitale peut compter sur un effectif compétitif pour renverser une formation monégasque qui a légèrement baissé de ton sur ces 3 derniers matchs. De plus, le PSG peut compter sur un Kylian Mbappé qui réalise une saison exceptionnelle et qui sera revanchard après les deux défaites du PSG face à Monaco cette saison. Pour cette finale de Coupe de France, le PSG, en spécialiste, reste le logique favori face à une formation monégasque qui s'est davantage fatiguée que les Parisiens dimanche.Retrouvez le Pronostic Monaco PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !