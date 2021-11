Pronostic Milan AC Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Milan AC - Inter : Un derby milanais avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Milan AC Inter Milan :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 12journée de Serie A se termine ce dimanche soir avec un alléchant derby milanais. Les deux formations évoluent ces derniers mois à leur meilleur niveau comme elles l’ont démontré la saison passée en accrochant les deux premières du classement. Les Rossoneri étaient repartis sur un nouveau cycle avec l’arrivée de Stefano Pioli qui est parvenu à combiner l’expérience des Ibrahimovic, Giroud et le potentiel des Diaz, Leao ou Hernandez. Le Milan AC réalise une entame de Serie A excellente avec 10 victoires et 1 nul obtenu sur le terrain de la Juventus. Depuis le début de saison, les Milanais ont eu plusieurs grosses affiches à disputer où ils se sont imposés face à la Lazio, l’Atalanta ou la Roma pour un nul donc contre la Vieille Dame. Le week-end passé, la formation lombarde est allée s’imposer au Stade Olympique de Rome face à la Roma (1-2) avec un but de Zlatan Ibrahimovic sur coup-franc direct, alors que Théo Hernandez a été exclu et manquera donc ce derby face à l’Inter. Si tout roule en Serie A, le Milan souffre en Ligue des champions où il est difficilement parvenu à décrocher son premier point face à Porto (1-1) en milieu de semaine. Sur le banc mercredi et privé d'un but sur hors-jeu, Zlatan aura sans doute très faim sur ce derby et on sait qu'il aime marquer dans les gros matchs, lui l'ancien Intériste.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Inter a remporté lela saison dernière après 10 années d’attente. Désormais entraîné par Simone Inzaghi depuis cet été, le club intériste s’est relancé en Ligue des Champions en remportant sa double confrontation face au Sheriff Tiraspol (3-1 à chaque fois) qui lui permet d’occuper la 2place du groupe derrière le Real Madrid. En Serie A, lesréalisent une entame intéressante avec une seule défaite concédée sur le terrain de la Lazio (3-1). Malgré une bonne dynamique, l’Inter compte 7 points de retard sur le Napoli et le Milan AC, qui réalisent des parcours quasiment parfaits. Ce derby est donc l’opportunité de se rapprocher pour les partenaires de Dzeko qui a inscrit 7 buts en 11 matchs de Serie A. Le week-end dernier, l’Inter s’est imposé à domicile face à l’Udinese (2-0) grâce à un doublé de Correa, qui rappelle toute la puissance offensive de l’Inter qui peut aussi compter sur Lautaro ou Perisic. Pour ce derby milanais entre deux formations en forme, on devrait voir un match agréable avec des buts de chaque côté comme lors de 10 des 15 premiers matchs respectifs de la saison de ces deux équipes.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Inter Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !