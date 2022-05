Pronostic Milan AC Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC passe l’obstacle Atalnata Bergame

La Serie A est palpitante jusqu'à son terme puisque le Milan AC et l'Inter se livrent un superbe mano à mano pour décrocher le Scudetto. Dauphins de leur rival l'an passé, lessont actuellement à deux matchs de décrocher leur 19titre de champion d'Italie. De retour au sommet, le Milan AC espère renouer avec les joies d'un Scudetto plus connues depuis 2011. L'arrivée de Stefano Pioli à la tête du club lombard a été prépondérante dans le redressement des Milanais. Très réguliers cette saison, lesont seulement connu un léger passage à vide en fin d'année 2021. Depuis fin janvier, le Milan se montre intraitable et n'a pas concédé la moindre défaite. Mis sous pression par le retour en forme de l'Inter, les Milanais montrent leur caractère et ont remporté leurs 4 derniers matchs face au Genoa (2-0), contre la Lazio (1-2), la Fiorentina (1-0) et le week-end dernier face à Vérone (1-3). Les hommes de Pioli souffrent mais parviennent à faire le nécessaire pour arracher des succès importants, ce fut notamment le cas face à la Fiorentina avec un but de Leao (10 buts en Serie A cette saison) en toute fin de rencontre mais aussi au Stade Olympique de Rome face à la Lazio où Tonali s'est mué en sauveur. Le jeune italien a été de nouveau déterminant la semaine passée avec un doublé face au Hellas Verone.

En face, l'Atalanta Bergame est l'une des petites déceptions de la saison de l'autre côté des Alpes. Lanous avait habitué à réaliser de superbes saisons, dans le top 4 de Serie A, mais se trouve seulement en 8position. Les hommes de Gasperini sont toujours dans le coup pour décrocher une place européenne puisqu'ils comptent le même nombre de points que la Fiorentina, actuellement sur le dernier strapontin européen. Les Bergamasques se montrent très irréguliers lors des derniers matchs mais ont repris espoir en dominant la Spezia (1-3) le week-end dernier. Le Croate Pasalic et le Colombien Muriel surnagent dans cette fin de saison en se montrant régulièrement décisifs. La réussite actuelle du Milan AC laisse penser que le club lombard est en mesure de prendre le dessus sur une Atalanta loin d'être au meilleur de sa forme.