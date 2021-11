Pronostic Mayence Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Mayence – Borussia Mönchengladbach avec des buts de chaque côté

Pour ouvrir la 11journée de Bundesliga, Mayence reçoit le Borussia Mönchengladbach ce vendredi. Ces deux formations sont sur une bonne dynamique puisque l’équipe entrainée par Svensson vient de remporter ses trois derniers matchs, toutes compétitions confondues, et que Gladbach effectue aussi une belle remontée au classement. Récemment, Mayence s’est tranquillement défait d’Augsbourg (4-1) avant d’aller chercher un succès sur la pelouse de l’Armenia Bielefeld (1-2). Ces performances permettent aux partenaires de Szalai d’occuper une très belle 5place en Bundesliga. Lors de cette bonne série de résultats, le jeune attaquant Jonathan Burkardt a inscrit ses 5 buts, qui lui permettent d’être dans le top 10 des meilleurs buteurs de la Bundesliga.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Mönchengladbach vient de signer un très bel exploit en Coupe d’Allemagne en explosant le Bayern Munich il y a 10 jours (5-0). Pour la deuxième fois de la saison, Gladbach’ a posé des problèmes au géant bavarois après leur nul inaugural lors de la 1journée de Bundesliga. Néanmoins, les hommes d’Adi Hutter n’avaient pas su enchaîner suite à cette bonne prestation avec 3 défaites lors des 5 premières journées. Par la suite, le Borussia est monté en puissance avec notamment des victoires face à Dortmund et Wolfsbourg, qui avaient fini dans le Top 4 l’an passé. Suite à sa superbe prestation face au Bayern en coupe, Gladbach’ s’est imposé face au promu Bochum le week-end passé (2-1) avec un Plea décisif, buteur et passeur. Comme lors des 6 derniers matchs de Mayence (toutes compétitions confondues) et lors des 4 dernières confrontations entre ces deux formations, on devrait voir les deux équipes marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Mayence Borussia Mönchengladbach encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !