Pronostic Manchester City Real Madrid : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue des Champions

Nos pronostics Manchester City - Real

Manchester City veut enfin la C1

Un Real Madrid en confiance

Casemiro et Alaba incertains pour le Real

Les compo probables :

City au-dessus du Real Madrid à l'Etihad

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, Manchester City s'est de nouveau hissé dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes, objectif principal du club depuis de nombreuses saisons. Pour arriver à ce stade de la compétition, la bande à Guardiola a d'abord remporté son groupe de qualification devant le Paris Saint-Germain et Leipzig. Ensuite, les Citizens ont passé sans encombre l’obstacle Sporting Lisbonne en dominant facilement le match aller (0-5) avant de gérer au retour (0-0). L’opposition en quart de finale face à l’Atletico Madrid a été beaucoup plus âpre, puisque le seul but inscrit, par Kevin de Bruyne à l’Etihad au match aller a permis auxde décrocher leur place en demi-finale. En plus de cet excellent parcours en Ligue des Champions, la formation anglaise domine la Premier league où elle se livre une superbe lutte avec Liverpool. En effet, les deux formations sont seulement séparées par un point avec 4 matchs à disputer. City a parfaitement abordé les deux dernières rencontres avec des victoires aisées sur Brighton (3-0) et le week-end dernier contre Watford (5-1), avec un Gabriel Jesus en feu avec 4 buts et une passe décisive. Impressionnants, les Citizen ont seulement connu un faux-pas sur leurs 13 derniers matchs, face à Liverpool en demi-finale de la FA Cup (2-3).Le Real Madrid dispute cette demi-finale de la Ligue des Champions après avoir connu deux tours précédents avec des scénarios spectaculaires. Après être sortis assez facilement de leur groupe devant l’Inter, les Merengue ont été longuement dominés par le Paris Saint-Germain. Pendant 150 minutes, la Maison Blanche semblait sans solution face au club français, mais c’est à ce moment-là que Karim Benzema est sorti de sa boîte. Dans une autre dimension, l’international français a inscrit un triplé qui a permis à son équipe de se qualifier pour le tour suivant. En quart de finale, le Real retrouvait le champion d’Europe en titre, Chelsea. Porté à nouveau par Benzema auteur d’un nouveau triplé lors du match aller, le club madrilène avait pris une très bonne option pour la qualification (1-3). C’était sans compter sur la révolte de l’équipe londonienne qui a réussi une superbe partie au retour pour mener de 3 buts. La Maison Blanche s’en est ensuite remise à ses individualités puisqu’une passe délicieuse de Luka Modric a permis à Rodrygo d’envoyer le Real en prolongation, au cours de laquelle l’inévitable Karim Benzema a offert la qualification aux siens. En plus de cette demi-finale de C1, le Real Madrid est bien parti pour remporter le titre en Espagne. La semaine passée, la formation madrilène s’est imposée à Osasuna (1-3) dans une rencontre où Karim Benzema a vu ses deux penaltys être détourné par le portier adverse.Pour cette affiche, Pep Guardiola peut s’appuyer sur un effectif quasiment au complet puisque seul Cancelo manque à l’appel, suspendu. Pour le reste, le coach catalan va avoir l’embarras du choix. Cette absence devrait profiter à l’international ukrainien Zinchenko, qui devrait composer l’arrière-garde avec Walker, Laporte et Dias. L’excellente prestation de Gabriel Jesus contre Watford ne devrait pas bouleverser les plans de Guardiola, adepte du turnover. Impressionnant depuis quelques semaines, Kevin de Bruyne devrait une nouvelle fois être le danger principal pour la défense du Real. Quant à Mahrez, il cherchera à mettre son 7e but de la saison en C1. De son côté, la formation madrilène déplore l’absence d’Eden Hazard. Malgré son statut de star internationale, le Belge ne s’est jamais réellement imposé à Madrid et son absence n’est pas préjudiciable pour le Real. En revanche, les cadres David Alaba et Casemiro sont incertains pour cette affiche. Comme face à Chelsea, le coach italien devrait opter pour l’activité d’un Valverde au détriment de la technique d’un Asensio, pour accompagne l'exceptionnel duo Vinicius – Benzema.: Ederson - Walker, Laporte, Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Silva - Mahrez, Foden, Sterling (ou Gundogan).: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba (ou Nacho), Mendy - Modric, Casemiro (ou Camavinga), Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius.Finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, Manchester City connaît les ingrédients nécessaires pour parvenir à se hisser en finale. Depuis le début des matchs à élimination directe, le club anglais n’a pas perdu la moindre rencontre et n’a toujours pas encaissé de buts. Au tour précédent, City a fait preuve d’expérience face à l’Atlético pour passer ce tour et surtout pour ne pas tomber dans le piège de la provocation recherchée par les Colchoneros. City est réputé pour son jeu collectif parfaitement huilé mais peut aussi bénéficier du talent de ses individualités, à l'image d'un de Bruyne en forme et d'un Mahrez décisif en C1,. Les Citizens, qui sont aussi sans doute conscients que le match retour à Bernabeu pourraient être compliqués, pourraient remporter cette première manche à Manchester.