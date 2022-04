Pronostic Lyon West Ham : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale retour de Ligue Europa

Lyon décroche la qualif’ face à West Ham

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce FC Barcelone Eintracht Francfort :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Décevant en championnat, l’Olympique Lyonnais y occupe une très modeste 10place avec 5 points de retard sur le dernier strapontin européen et 10 sur le podium. Les Rhodaniens ont difficilement accroché un point à la Meinau le week-end dernier, égalisant à la dernière minute par Karl Toko-Ekambi (1-1). En plus de ce résultat qui n’arrange pas l’OL dans la course aux places européennes, Peter Bosz a perdu 3 joueurs lors de cette rencontre à savoir Anthony Lopez, Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé. Les trois hommes sont incertains ce jeudi mais Thiago Mendes devrait faire son retour. En Europa League, l’OL est invaincu depuis le début de saison. Brillant premier de son groupe, le club du Rhône s’était défait de Porto (2-1 en cumulé) en huitième de finale. Ensuite, lors du match aller de ce 1/4 de finale, les Rhodaniens sont allés chercher un bon nul à Londres face aux(1-1). En revanche, les Lyonnais déploreront de ne pas avoir su mieux profiter de leur supériorité numérique. Suite à l’expulsion de Cresswell, lesse sont même montrés les plus dangereux, ouvrant le score sur une erreur de relance de Malo Gusto. Entré en cours de jeu, le Brésilien Tete arrivé du Shakhtar a été décisif sur le but de Ndombélé.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, West Ham est également sous pression dans la course aux places européennes en Premier League. Lessont actuellement sur le dernier strapontin européen avec le même nombre de points que Manchester United et deux unités de plus que Wolverhampton. Le week-end dernier, les hommes de Moyes se sont inclinés sur la pelouse d’une équipe de Brentford qui lutte pour son maintien (2-0). En championnat, les Londoniens sont un peu moins réguliers qu’ils ne l’ont été en première partie de saison. Sur la scène européenne, West Ham a dominé son groupe et a ensuite sorti le FC Séville en huitième de finale (2-1 en cumulé). Au match aller face à Lyon, les Hammers se sont retrouvés en infériorité numérique mais ont su trouver la faille en contre-attaque grâce à l’excellent Bowen, avant de voir Lyon revenir au score. Pour ce déplacement au Groupama Stadium, Moyes déplore l’absence de Cresswell suspendu mais aussi celle probable de Kurt Zouma, sorti blessé contre Brentford. Devant son public, Lyon devrait parvenir à se qualifier pour le dernier carré et affronter le vainqueur du match entre le FC Barcelone et l’Eintracht Francfort.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Barcelone Eintracht Francfort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !