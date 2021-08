Pronostic Lyon Clermont : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Un Clermont bien plus en confiance que Lyon

la saison passée, l'Olympique lyonnais est ainsi privé de Ligue des champions pour la 2année consécutive. Un résultat qui a eu la peau de Rudi Garcia cet été. Pour l'instant, son remplaçant, le Néerlandais Peter Bosz à la réputation solide, ne connaît pas le début de saison espéré. Déjà trop friable derrière pendant sa préparation, l'OL a encaissé 4 buts sur les 2 premières journées, et n'a pu prendre qu'1 point. Après un match nul concédé au Groupama Stadium face à Brest (1-1) en ouverture, Lyon a pris cher la semaine passée du côté d'Angers (3-0). Désigné parmi les responsables du naufrage, Marcelo a été envoyé en équipe de réserve et a été remplacé numériquement dans l'effectif par le latéral gauche champion d'Europe (C1 avec Chelsea et Euro avec l'Italie), Emerson. Valeur sure de la Ligue 2 ces dernières années, le Clermont Foot a accroché la première accession de son histoire en L1 en mai dernier. Dans l'euphorie de leur montée, les Auvergnats ont signé un carton plein sur les deux premières journées de ce nouvel exercice. D'abord opposés aux Girondins sur leur pelouse, les hommes de Pascal Gastien se sont imposés 2-0, avant de l'emporter sur le même score, à domicile dimanche dernier, face au promu troyen. Meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée avec 22 réalisations, Mohamed Bayo a marqué sur chacun des deux matchs. Très convoité, le buteur reste pour l'instant l'atout offensif numéro 1 de cette équipe de Clermont qui pourrait bien aller faire un résultat à Lyon ce dimanche.