Pronostic Liverpool Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool enchaîne face à Manchester United

En match en retard de la 30journée, Liverpool reçoit Manchester United à Anfield. Les Reds livrent une saison incroyable et sont toujours en course sur tous les tableaux. En effet, après avoir remporté la Carabao Cup face à Chelsea, Liverpool retrouvera lesen finale de la FA Cup. Samedi, les hommes de Klopp ont réalisé une superbe prestation à Wembley face à Manchester City. Partis pied au plancher, lesont réalisé une première mi-temps de haute volée en prenant un avantage de 3 buts avec des réalisations de Konaté et un doublé de Mané. Ensuite, les partenaires d'Alisson ont contenu les Citizens (2-3) en seconde période pour décrocher une nouvelle place en finale. Avant cela, Liverpool avait assuré son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions en s'imposant au terme des 2 rencontres face à Benfica (6-4 en cumulé). Le club de la Merseyside retrouvera Villareal pour une place en finale. En Premier League, lesse livrent une superbe bataille avec Manchester City pour le titre. Actuellement, la bande à Klopp compte un seul point de retard sur son adversaire et pourrait prendre les commandes du championnat en s'imposant face à Manchester United ce mardi (avant le match à venir de City). Cette semaine s'annonce une nouvelle fois folle pour Liverpool qui va affronter deux de ses plus grands rivaux, Man U et dimanche prochain, Everton. Pour affronter les, Klopp devrait poursuivre son turnover et s'appuyer sur les Jota et Firmino, remplaçants samedi.Manchester United fait partie des équipes luttant pour le dernier strapontin pour la Ligue des Champions. Les hommes de Rangnick ont réalisé la belle opération du week-end en dominant la lanterne rouge Norwich (3-2) et en profitant des revers de Tottenham et Arsenal. Remonté à la 5place, United ne compte plus que 3 points de retard sur les. Mais comme souvent, ce fut dur pour Man U. United a pu compter sur un excellent Cristiano Ronaldo auteur d'un triplé et sur un De Gea décisif à plusieurs reprises face aux partenaires de Lees-Melou. En déplacement, les partenaires de Maguire restent sur deux revers face à Man City (4-1) et sur la pelouse d'Everton (1-0). De plus, pour affronter Liverpool, United déplore les absences de Luke Shaw, Cavani, Fred, McTominay et probablement celle de Varane. Invaincu en 2022 sur le plan national et dans une forme exceptionnelle, Liverpool devrait s'imposer face à Manchester United à Anfield et conserver ses chances de remporter le titre.