Pronostic Ligue 2 : Qui pour la montée avec Toulouse ?

Pronostic Ligue 2 : Qui pour accompagner Toulouse ?

La dernière journée de championnat en Ligue 2 doit offrir ses derniers verdicts, notamment pour la formation qui va accompagner Toulouse en Ligue 1. Actuellement, le club le mieux placé est Ajaccio. En effet, la formation corse possède un point d'avance sur Auxerre et serait assuré d'être promu en cas de meilleur résultat que le club bourguignon. La formation ajaccienne n'aura pas un match facile puisqu'il affronte tout simplement Toulouse, qui a assuré le titre de Ligue 2 suite à sa victoire sur Nîmes (2-1) la semaine passée. Les hommes d'Olivier Pantaloni sont en forme avec une très belle série de 9 journées sans la moindre défaite. Après avoir enchaîné les victoires, Ajaccio a signé deux nuls lors des trois dernières journées face à Valenciennes (0-0) et contre Grenoble (1-1). Ces points laissés en route coûtent chers puisque l'ACA pourrait déjà avoir un pied en L1. L'autre grand favori à la montée est Auxerre, qui retrouverait la Ligue 1 après plusieurs saisons dans l'antichambre de l'élite. Dans le même temps, la formation bourguignonne recevra une équipe amiénoise qui ne joue plus rien. Les hommes de Furlan ont réalisé à l'instar d'Ajaccio un exercice très régulier. Victorieux lors de 5 des 6 dernières journées, l'AJA va jouer sa carte à fond face à Amiens. Le parcours de fin de saison n'est pas de tout repos puisque les Auxerrois se sont imposés au forceps face à Dunkerque (1-0) avec un but en toute fin de rencontre de Gaëtan Perrin. Ensuite, lors de la dernière journée, Auxerre s'est rapidement retrouvé mené au score par Le Havre. Revenus avec de bien meilleures intentions en 2période, les Auxerrois ont égalisé par Hein, avant de voir Jubal être expulsé. Malgré ce fait de jeu défavorable, Auxerre a réussi à s'imposer avec la 16e réalisation de Charbonnier (2-1). Dans la lutte que se livre à distance Auxerre et Ajaccio, les Corses pourraient être les plus en danger face à une équipe toulousaine libérée. Les derniers succès obtenus à l'arrachée par Auxerre sont peut-être un signe de la réussite actuelle des Bourguignons, qui pourraient arracher la montée directe.