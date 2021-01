Pronostic Levante Valladolid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Levante résiste à Valladolid

Pour ouvrir la 20journée de Liga, Levante reçoit le Real Valladolid de vendredi. Le club de la banlieue valencienne est actuellement calé en milieu de tableau à la 11place. En revanche, les hommes de Paco Lopez ne comptent que 5 points d'avance sur le premier relégable. Mal parti dans le championnat avec 4 défaites lors des 5 premières journées, Levante s'est parfaitement repris et se montre solide depuis son revers à Bilbao (2-0). En effet, lors des 13 dernières journées, les partenaires de Morales n'ont perdu qu'à 2 reprises, et face à des formations du Top 4 : le FC Barcelone et Villareal. De plus, ces deux revers concédés l'ont été sur la plus petite des marges. A domicile, Levante se montre très solide cette saison, avec une seule défaite concédée face au Real Madrid. Le club valencien reste même sur 4 succès lors des 4 dernières réceptions. En milieu de semaine, Levante est allé chercher le point du match nul sur la pelouse de Cadix (2-2) avec un doublé de Roger. De son côté, le Real Valladolid fait partie des formations à lutter pour leur maintien. La lutte est intense, puisque de la 19à la 13place, seulement 5 points séparent 7 équipes. Mardi, Valladolid a raté l'opportunité de se donner de l'air en concédant le nul à domicile face à Elche (2-2), qui est relégable. Depuis le début du mois de novembre, la formation dirigée par Sergio se montre cohérente avec seulement 3 défaites concédées face au FC Barcelone, l'Atletico Madrid et Valence. Solide depuis plusieurs mois, Levante semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation de Valladolid luttant pour son maintien dans une rencontre à moins de 4 buts.