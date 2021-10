Pronostic Levante Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Atlético Madrid retrouve la victoire à Levante

Capable d'accrocher les meilleures équipes de Liga ces dernières années malgré des classements finaux pas toujours très bons, Levante est relégable. 19du championnat espagnole, le club de la banlieue de Valence est dans une très mauvaise dynamique, et n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison. Le changement de coach lors de la dernière trêve internationale n'a rien changé puisque Levante a depuis concédé le nul à domicile contre un autre mal classé Getafe (0-0), avant de s'incliner à Séville (5-3) dimanche.

Champion d'Espagne en titre, l'Atlético Madrid va devoir être plus régulier s'il veut conserver son bien. Toujours aussi solides (1 seule défaite en Liga cette saison), les avaient battu le Barça à domicile (2-0) avant la trêve internationale. Privé de match à la reprise, dimanche, ils se sont contentés d'un match nul dans leur stade dimanche face à la Real Sociedad. Menés de deux buts, ils ont arraché ce point face à une équipe bien classée grâce à un doublé de Luis Suarez. Jouant de nouveau le titre, l'Atlético Madrid devrait l'emporter chez une équipe de Levante qui lutte pour le maintien.