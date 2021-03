Pronostic Levante Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe du Roi

Un Levante – Athletic Bilbao avec des buts de chaque côté

Comme pour la première demi-finale retour de Coupe du roi, Levante et Bilbao se sont affrontés en Liga ce week-end. Le résultat fut le même que lors de leur confrontation aller en Copa del Rey avec un match nul (1-1). Le club valencien se retrouve désormais en 9position du classement avec 10 points d’avance sur le premier relégable et 2 unités de plus que Bilbao, qui compte en revanche un match en moins. Levante est en forme et vient récemment de s’imposer face au leader de la Liga, l’Atlético Madrid (0-2). Depuis le début de saison, le club entraîné par Paco Lopez peut s’appuyer sur son duo d'attaquants Morales – Roger qui ont chacun inscrit 10 buts en Liga.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Athletic Bilbao a déjà sauvé sa saison en remportant la SuperCoupe d’Espagne mais espère bien rajouter une ligne à son palmarès dans cette Copa del Rey. Le club basque part avec un léger retard puisque le nul obtenu par Levante (1-1) avec le fameux but à l’extérieur qualifie le club valencien au coup d’envoi. Depuis quelques semaines et la reprise en main de l’équipe par l’excellent Marcelino, l’Athletic se montre nettement plus cohérent avec seulement deux défaites face au FC Barcelone en Liga (aller et retour). Pour cette demi-finale retour entre deux équipes très proches, on devrait voir de nouveau les deux formations marquer, comme lors de 12 des 13 derniers matchs du club basque et comme donc les deux duels récents entre ces deux équipes.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(169€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Levante Athletic Bilbao encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !