Pronostic Juventus SPAL : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

La Juventus fait le job face à la SPAL

La Juventus connaît une saison en dent de scie, mais est toujours dans le coup sur tous les tableaux. En effet, la Vielle Dame va disputer les 8es de finale de Ligue des Champions face à Porto, les quarts de la Coupe d'Italie donc face à la SPAL et compte seulement 7 points de retard sur le Milan en Serie A, avec en plus un match en retard à jouer à domicile face à Naples. Pour atteindre ce quart de finale de Coppa Italia, les Turinois se sont difficilement imposés face au Genoa au tour précédent. En effet, la bande à Pirlo a rapidement pris les commandes du match avant de connaitre une saute de concentration qui a permis le retour des Génois. Le Tunisien Rafia formé à l'OL, entré en cours de match, a ensuite offert le but de la qualification à son équipe (score final 3-2). Les Turinois ont ensuite perdu un match important en Serie A sur le terrain de l'Inter (2-0). Dépassée, la Juve s'est logiquement inclinée, mais elle s'est reprise en Super Coupe d'Italie en dominant le Napoli (2-0) grâce à ses 2 stars, Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata. Ce week-end, sans être séduisant, la bande à Pirlo a dominé Bologne (2-0) en championnat. La Vieille Dame veut profiter de ce tirage clément pour poursuivre son parcours en Coupe d'Italie.

De son côté, la SPAL a terminé la saison dernière à la dernière position de Serie A et a été logiquement reléguée. Désormais entrainé par Pasquale Marino, le club se comporte plutôt bien en Serie B avec une 4e place, à 5 points du leader, Empoli. Les partenaires de Floccari ont connu un mois de décembre compliqué avec une seule victoire en 6 journées. En revanche, en Coupe, la SPAL a réalisé d'excellentes prestations en sortant Monza (0-2) et surtout Sassuolo au tour précédent (2-0). Néanmoins, l'équipe de Marino n'a pas été verni au tirage et devrait subir la loi, à l'extérieur, d'une Juve ambitieuse dans cette seconde partie de saison.